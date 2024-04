Como limpar a esponja de maquiagem? Especialistas contam

As esponjinhas estão cada vez mais em alta entre as maquiadoras para fazer o make do dia a dia mas, entre os pontos negativos que as usuárias citam, está a retenção de produto e o enigma de como limpar a esponja de maquiagem.

Segundo pesquisa conduzida pela Spectrum Collection, marca britânica de pincéis para maquiagem e cosméticos, os pincéis e esponjas de maquiagem sujos contém as mesmas ou mais bactérias do que o assento do vaso sanitário, encontrando vestígios potenciais de E.Coli, levedura e mofo que podem levar à infecções fúngicas.

Por isso, conversamos com Laura La Laina, beauty artist que assinou a beleza da Marina Bitu na SPFW N57, e Carol Zaia, expert de beleza da Sephora Brasil, para aprender a forma correta de higienizar as esponjas de maquiagem. Veja a seguir:

Como limpar a esponja de maquiagem?

“A esponja de maquiagem tende a segurar um acúmulo maior de produto e, mesmo que tentemos, é impossível acessar seu núcleo, então pode ser mais difícil retirar todo o resíduo”, revela a beauty artist Laura La Laina.

Limpeza com água morna e sabonete

Portanto, não é surpresa que, na internet, a gente veja diversas maneiras de limpar as esponjinhas, desde “máquinas de lavar”, até colocando no micro-ondas.

“Você pode deixá-la de molho em água morna com detergente ou sabonete neutro por cerca de 15 minutos. Depois, aperte a esponja para que o produto saia de dentro. Repita o processo de afundar na água e aperte algumas vezes. Depois, enxague em água fria até que toda a sujeira e detergente tenham saído”, recomenda a expert de beleza Carol Zaia.

Continua após a publicidade

Laura ainda tem uma dica essencial: antes de qualquer coisa, coloque um pouco de óleo na palma da mão e esfregue gentilmente a esponja seca para derreter o excesso de base ou corretivo que normalmente estão compactados na superfície da esponja.

Limpeza no micro-ondas

A técnica de Laura, apesar de semelhante, se diferencia da de Carol: “Em um bowl que possa ir ao micro-ondas, eu recomendo, também, que você prepare uma mistura de água e detergente. Coloque no líquido e aperte para absorver a mistura. Em seguida, esquente no micro-ondas por um minuto para esteriliza”.

Depois, enxágue com água corrente e esfregue gentilmente com detergente, fazendo movimentos circulares e apertando bem a esponja. Por fim, enxágue até parar de sair espuma.

Vale dizer que a higienização apenas com água em temperatura ambiente e sabão, apesar de fazer algum trabalho de limpeza, não deixa a esponja livre de manchas, dando o aspecto de que ainda falta lavagem.

Continua após a publicidade

Quando se trata das esponjas, também é crucial retirar o excesso de água. “Para evitar o mofo, basta apertar muito bem para retirar o excesso de água e, também, deixar secando em um lugar ventilado. Nunca guarde as esponjas úmidas em locais fechados”, acrescenta Carol.

Apesar de ter cuidados semelhantes aos dos pincéis, é importante lembrar que seus materiais são mais suscetíveis aos esfregões, portanto, quando for realizar a limpeza, não passe nos tapetes higienizadores, pois podem acabar rasgando a esponja e, por sua vez, prejudicando seu acabamento na pele.

Com que frequência preciso lavar minha esponja?

A frequência de lavagem das esponjas é outro dos grandes tópicos de discussão, isto porque a sujeira se mostra muito mais aparente do que nos pincéis.

“Idealmente, seria interessante lavar as esponjas após cada uso mas, na vida real, é importante lavar pelo menos duas vezes por semana”, explica Laura. Já Carol destaca que, apesar da lavagem ser importante, devemos nos lembrar de trocar a esponja a cada três meses.

Agora sim, hora de correr para higienizar as queridas esponjinhas!

Continua após a publicidade