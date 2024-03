O que é “Self hangover”? Como a pandemia afetou nossa autoimagem

Você já ouviu falar em self hangoever? Se esta é a primeira vez, podemos quase que garantir que não será a última. O termo, que significa algo como “ressaca de si mesmo”, foi criado para explicar o estado de mal-estar emocional e psicológico que todos nós passamos a enfrentar após a pandemia. Para entender melhor como ele nos afeta, sobretudo no que diz respeito à beleza e autoimagem, a Merz Aesthetics fez uma pesquisa completa sobre o assunto, com alguns insights que podem parecer bastante familiares.

Antes de partirmos para os resultados, é importante se familiarizar também com outro termo deste período: o efeito zoom. Com todos trancados em casa e a digitalização da vida moderna, e o aumento significativo do tempo de tela e reuniões via vídeo, passamos a enxergar algumas imperfeições que antes não víamos, e isso, claro, passou a incomodar.

Realizada em 14 países da América Latina com 9600 entrevistados (48% homens e 52% mulheres), com idades entre 25 e 60 anos, a pesquisa mostrou que a maioria de nós está sim insatisfeita com a própria imagem.

Nós ficamos mesmo mais sedentários

No que diz respeito aos exercícios físicos, 48% dos entrevistados concordam que ficaram mais sedentários durante a pandemia, enquanto 34% dizem que isso ficou ainda pior com a retomada da vida “normal”. No Brasil, este número é ainda maior: 56% para o primeiro, e 38% para o segundo.

A pesquisa ainda revela que 47% dos latinos se tornaram mais inseguros com o corpo durante a pandemia, e parte significativa deles não voltou a se sentir como antes. No Brasil, estes números sobem para 55% e 56%, respectivamente.

Mas essa sensação não vem só da falta de exercícios: com aumento do tempo de tela e do uso de redes sociais, a comparação com outras pessoas aumentou. 68% dos entrevistados dizem que o padrão de beleza exposto na mídia em geral é distante da realidade, e isso colaborou com a insatisfação.

Os reflexos da pandemia na autoimagem

No Brasil, 41% dos participantes mudaram a sua percepção de beleza com a pandemia. Uma em cada quatro garantem que os efeitos duram até hoje.

Em toda a América Latina, os brasileiros foram os mais afetados por essas mudanças, assim como as mulheres (são 38% delas, contra 23% deles)

Self Esteem Shot: o aumento das buscas por procedimentos

Com toda essa mudança na percepção do eu que observamos no espelho (ou nas câmeras), as pessoas passaram a buscar procedimentos estéticos, sobretudo os injetáveis, para melhorar a autoestima – uma saída mais imediata para o problema.

21% dos brasileiros disseram que realizaram algum tipo de procedimento nos últimos 18 meses, ou que pretendem realizar em um futuro próximo, contra 17% em 2021. 36% ainda disseram ter realizado procedimentos durante a pandemia, e cerca de 30% nos últimos 3 meses.

Se somados os interessados e potencialmente interessados em realizar algum tipo de procedimento injetável em breve, chegamos ao impressionante número de 71% aqui no Brasil, contra 55% ao considerarmos toda a América Latina.

59% das pessoas acreditam que os procedimentos ajudam na recuperação da autoestima pós-pandemia, enquanto 72% acreditam que eles podem ser uma forma de autoexpressão. Há ainda um número expressivo de pessoas que os consideram parte do autocuidado e bem-estar.

Procedimentos favoritos dos latinos

Os preenchedores de ácido hialurônico são os favoritos dos latino americanos, seguidos por lasers e bioestimuladores de colágeno.

Já entre a turma que não fez nenhum procedimento, mas tem interesse em realizar no futuro, os bioestimuladores reinam: 42% têm interesse neles, contra 37% para preenchedores de ácido hialurônico e 34% em lasers e ultrassons.

