Aprenda a fazer uma maquiagem “de rica” com produtos baratos

A “cara de rica” não é uma novidade na beleza: basta lembrar das inúmeras cenas de filmes, novelas e séries que você conhece em que a personagem principal vence na vida e muda drasticamente de aparência. Essa transformação pode ser sutil, por meio da maquiagem. Na era da internet, várias influenciadoras ensinam como fazer uma bela produção, dando o ar de riqueza, mas sem gastar muito.

Confira agora alguns produtos para arrasar na sua maquiagem de rica:

1.Corretivo Líquido Ruby Kisses – Under eye Corrector

Compre agora: Epoca Cosmeticos - R$ 32,97

O corretivo da marca Ruby Kisses é ideal para você esconder suas olheiras, imperfeições e sinais de cansaço na região dos olhos. Ele oferece alta cobertura e promete não craquelar ou marcar as linhas de expressão.

2.Baked Blush Ruby Rose

Compre agora: Ruby Rose Maquiagem - R$ 22,80

Com a promessa de dar aquele ar de bronzeada, o blush da queridinha Ruby Rose pode deixar a sua pele iluminada, harmoniza o seu rosto e realça sua beleza.

3.Iluminador e Contorno Matte Febella

Compre agora: Lets make - R$ 10,00

Mantendo a tendência de iluminação, o iluminador e contorno da Febella junta dois produtos em um. Com uma textura fina e excelente acabamento, eles prometem grande aderência à pele, com muita pigmentação e um acabamento matte fosco.

4.Batom Stay Fix Ruby Rose

Compre agora: JCF Distribuidora - R$ 13,50

Com oito cores diferentes, o batom Stay Fix é hidratante, tem uma cor intensa e deixa uma sensação de conforto nos lábios. Promete uma alta cobertura com efeito matte e que não irá craquelar.

