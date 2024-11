Elas são clássicas, elegantes e extremamente confortáveis de usar. As sandálias glitz são um sucesso quando o assunto é compor looks formais para eventos como casamentos, batizados e festas de formatura.

Mas como incorporar esse item glamouroso no dia a dia, fora dessas ocasiões onde a sofisticação é protagonista, sem parecer exagerado?

É fácil! A seguir, compartilhamos quatro sugestões sofisticadas de como usar sandálias glitz em combinações casuais e descoladas. Acompanhe:

O que são sandálias glitz?

Geralmente, os modelos de sandálias glitz vêm acompanhados de detalhes e bordados brilhantes, como paetês, glitters ou pingentes e texturas metalizadas, que conferem um efeito luxuoso aos pés de maneira estilosa e elegante.

Porém, o mais interessante dessas sandálias está na possibilidade de conforto proporcionada pelo salto bloco, que permite que você passe muito mais tempo usando um calçado elevado sem cansar ou pesar nas pernas.

Além disso, sua versatilidade garante desde combinações refinadas com um vestido longo para festas até looks mais casuais e descontraídos com jeans e t-shirts. Veja algumas sugestões de uso e ocasiões para arrasar com sua sandália glitz:

4 formas elegantes de usar as sandálias glitz

Sandálias glitz em looks para o trabalho

As sandálias glitz podem ser uma excelente adição fashion ao seu guarda-roupa de trabalho, trazendo aquele toque glamouroso sem abrir mão da seriedade que todo ambiente de trabalho exige.

Para um look profissional com as clássicas sandálias glitz, experimente combiná-las com uma saia longa ou calça de alfaiataria. Nessa combinação, uma camisa ou t-shirt de seda ou algodão, sem estampas, também fica super bem.

Dessa forma, o equilíbrio entre o brilho das sandálias e a elegância necessária das peças mais formais transforma seu look de trabalho em uma combinação autêntica e super descolada.

Sandálias glitz para arrasar em um date

Procurando uma combinação sensual e atraente para um date? As sandálias glitz podem te ajudar a compor um look que deixará qualquer um encantado por você.

Para essa ocasião, experimente combinar as sandálias brilhosas com uma saia midi fluida de cor sólida ou com um padrão sutil de estampas, criando um look romântico, porém atraente. Agora, se preferir uma abordagem mais casual, um vestido assimétrico de frente única pode vir a ser uma ideal para garantir um visual poderoso e impactante.

Sandália glitz para um almoço casual com a família ou amigos

Nada melhor do que estar ao lado de familiares e amigos para um bom e velho almoço de domingo, não é mesmo? E essa pode ser uma ótima ocasião para usar suas sandálias brilhantes de forma descontraída, mas sem perder a elegância.

Aqui, a sugestão é apostar em uma bermuda ou shorts de cintura alta para garantir um efeito alongado e esguio para as suas pernas. Já para a parte de cima, invista em uma camisa com estampas divertidas, como poá ou clássicas listras. Ah, e não se esqueça de abusar dos acessórios, como brincos e pulseiras. Acredite, eles farão toda a diferença nesse look.

Sandália glitz para um look clássico para casamentos

Claro que não podíamos esquecer da melhor ocasião para usar esse calçado icônico, popular em festas e cerimônias de casamento.

Para garantir que suas sandálias glitz sejam o centro das atenções no look de casamento, invista em um vestido de tecido fluido com barra assimétrica, permitindo que a ponta da sandália fique visível quando você caminhar ou posar para fotos.

E para dar um toque sofisticado ao visual, adicione como acessório uma bolsa clutch ou baguete em um tom ou textura semelhante às suas cintilantes sandálias.

Onde comprar as sandálias glitz?

Agora que você já sabe como combinar suas sandálias glitz em diversas ocasiões e estilos, chegou a hora de escolher qual modelo combina mais com o seu guarda-roupa.

A seguir, confira uma seleção glamourosa de sandálias glitz para investir e arrasar por aí com um verdadeiro brilho nos pés.

