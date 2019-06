Você merece: 8 produtos incríveis para se presentear

Pequenos luxos renovam nossas energias e proporcionam momentos de relaxamento ou alegria. Na seleção a seguir você encontra alguns mimos perfeitos para dar a si mesma. Afinal, merecemos!

Confira 8 lançamentos imperdíveis:

Não é feitiçaria

Inspirada no mundo da magia e repleta de misticismo, a coleção Ilusões, de Camila Klein, ganha um complemento. A linha Maggie, que homenageia uma bruxa escocesa, traz peças banhadas a ouro velho, com cristais e pedras naturais. O ar vintage aparece no par de brincos (566 reais*) e no colar (1 493 reais*).

Autocuidado caprichado

A combinação do aroma do pêssego com a sensação de pele hidratada e macia faz dos produtos da linha Bath & Body Pink Peach, Océane, a fórmula perfeita para os dias em que você quer aquele alívio pós-spa sem sair de casa. Experimente o Shower Gel e o Hidratante Corporal (29 reais cada um*) ou o creme e sabonete para as mãos com textura de espuma.

Beijos de luz

O gloss voltou à moda, mas a textura grudenta e incômoda ficou para trás. O LacquerInk Lip Shine, Shiseido (139 reais cada um*) tem fórmula tecnológica, com óleos e polímeros de efeito suavizante, que agrada aos lábios. Entre os 12 tons disponíveis, apostamos nos quentes e fortes Patent Plum, Optic Rose e Scarlet Glare.

Pode desfilar

Nada melhor do que a tranquilidade de estar estilosa e, ao mesmo tempo, ajudar a preservar a natureza com suas escolhas. A parceria da Maria Filó com a Vert Shoes rendeu dois modelos de tênis ecofriendly. O Volley (389 reais*) é feito de algodão orgânico e PET reciclado, tem sola de borracha nativa da Amazônia e couro desenvolvido com baixo impacto ambiental.

Bela adormecida

Boas noites de sono contribuem para uma pele reluzente, mas nem sempre dá para garantir oito horinhas toda noite. Por isso, há fiéis escudeiros que prometem devolver a aparência de descanso.

Entre eles os novos produtos da Lancôme, como o Sérum Revitalizante para Olhos Absolue (899 reais*) e a Máscara Noturna Precious Cells (1 499 reais*), que aumenta a firmeza do rosto. Já o Lip Balm Precious Cells (369 reais*), com mel e óleo de rosa-mosqueta, recupera lábios rachados.

Gosto apurado

Foi-se o tempo em que relógios de pulso eram sinônimo de formalidade e cabiam apenas em ambientes de trabalho rígidos. A linha Celestial, da britânica Olivia Burton, combina desenhos de constelações estelares e flores com leve brilho. De aço, com coloração ouro rosado e pulseira de couro, custa 650 reais*.

S.O.S Relâmpago

Carinha de saudável, como é conhecido aquele leve corado de sol, é o resultado do uso do L’Orchidée Corail (590 reais*), iluminador-desejo da Sisley. Agora nos tons rosa vibrante, pêssego e dourado, tem textura aveludada, que garante uma aplicação confortável com acabamento natural.

Cheia de charme

A bolsa Charlie, da Coach, um clássico, entrou na onda da tendência animal print. Com tiras de couro de cobra coloridas, a Ombre Snake (3 798 reais*) é menor do que a versão tradicional, mas seu interior ainda mantém bom espaço funcional.

*Preços consultados em maio de 2019. Sujeitos a alteração.

