Estes são os maiores lançamentos de beleza de maio de 2024!

Após cinco semanas eternas de maio, o mês de maio chega ao fim e, com ele, não somente ficam as lembranças, mas também as grandes novidades de produtos de beleza para rechear as gavetas. Com a correria do dia a dia, pode ser impossível acompanhar os principais lançamentos do ramo, mas nós nos asseguramos de rastrear os maiores lançamentos de beleza de maio de 2024!

Para quem está à procura de soluções para as sobrancelhas – tendência no mercado – a M.A.C chega com um novo lápis definidor e um gel que promete deixar os fios fixos por 12 horas. Já se você está querendo testar marcas frescas, a influenciadora Pamella Rodrigues apresenta sua nova marca ao público: a Pam By Pamella, que chega impressionando desde os lábios até os cuidados pré-make. Confira mais a seguir:

Lançamentos de maio na maquiagem

Pam by Pamella | Nova linha

A influenciadora Pamella Rodrigues, conhecida por mostrar seu dia a dia, se une a Francine Ehkle e Karen Bachini e lança sua primeira linha de maquiagem, em parceria com a MBOOM. Logo na sua primeira coleção, a linha lançou 14 produtos, que variam desde batons líquidos, glosses, máscara para cílios, delineadores, primers e sombras para olhos.

O grande diferencial da linha, porém, está no fato de todos os produtos serem livres de crueldade animal, veganos, sem glúten e parabenos. A aposta da marca para a coleção foi o seu lip oil – ou, óleo para os lábios – que conta com uma fórmula incolor que reage ao pH da pele e dá uma tonalidade única a cada usuário.

Em CLAUDIA, já testamos alguns produtos que reagem ao pH da pele, e nossa opinião você confere no link!

Além do óleo, os lábios também são destaque nos batons, que apresentam cores desde os nudes clássicos até o metalizado, e nos glosses, que possuem uma fórmula exclusiva com brilho ultra vinílico.

Plushtint e Splashtint | Benefit

Já a Benefit vem com reformulações do clássico tint! O Plushtint conta com um acabamento hidratante e ainda é enriquecido com ácido hialurônico, contando com um complexo de frutas vermelhas e hidratação contínua com um acabamento matte.

O Splashtint vem em seis opções de tonalidades, que variam das mais sóbrias às mais abertas, deixando os lábios hidratados, luminosos e com acabamento glossy.

Couture Mini Clutch | Yves Saint Laurent

Para quem está procurando algo mais chique, a Couture Mini Clutch é paleta de sombras com estojo acolchoado, com tonalidades neutras perfeitas para um look básico do dia a dia.

Couture Mini Clutch | Yves Saint Laurent Compre agora: Yves Saint Laurent - R$ 449,00

Sobrancelhas, cílios e mais | M.A.C

Já a M.A.C veio para garantir que você tenha um olhar poderoso neste outono! A marca lançou X produtos, entre eles o Lápis de Sobrancelha Pro Brow Definer 1MM, um lápis de definição de 1 milímetro, prometendo corrigir as mínimas imperfeições, estando disponível em 14 tons. Com uma fórmula à prova d’água e de borrões, ele é customizável e permite a construção de camadas.

Ainda para as sobrancelhas, você também pode conferir o Gel de Sobrancelha Pro Locked 12 Horas, um gel transparente que, devido à presença de polímero em gel, fixa as sobrancelhas no lugar por até 12 horas, deixando-as com aspecto natural devido ao formato do seu pincel modelador.

E se você curte cílios poderosíssimos, está na hora de testar a Máscara de Cílios Stack Marrom Chesnut, uma máscara de cílios marrom – isso mesmo, marrom – que traz volume e curvatura aos cílios de maneira natural.

Já para os lábios, a M.A.C anunciou as embaixadoras do Viva Glam – icônico batom que reverte 100% do lucro à causas beneficentes: Kim Petras e Danna Paola. E, com o anúncio, também vieram novidades na coleção Viva Glam, cujos batons foram reformulados para aperfeiçoar o acabamento matte, além de ganharem novos nomes. Mas, o lançamento em si está no batom VIVA Equality, carregado de um nude profundo para comemorar os 30 anos da causa.

Batom, bases e mais | Clinique

A Clinique foi mais uma das marcas a vir recheada de novidades! O destaque vai para o Batom com acabamento brilhante, que chega em 20 cores e acabamentos acetinados, matte e é brilhante, garantindo uma duração de até 8 horas com cobertura total.

Para quem está em busca de uma nova base, é a hora de testar a Base Líquida de Tratamento Para Acne Anti-Blemish Solutions, que é ideal para peles com tendência acneica, com capacidade de camuflar e, ao mesmo tempo, tratar. Isto se deve à falta de óleo em sua composição, além de ter 0,5% de USP de ácido salicílico que desobstrui os poros. O produto conta com uma gama de 24 tonalidades.

Já para os olhos, a Clinique traz a Sombra em Bastão High Impact Shadow Play, um bastão com duas pontas, disponível em 10 variações distintas, que permitem criar um look versátil com o produto 2 em 1. Em uma das pontas, somos surpreendidos com uma ponta cremosa e, na outra, um pó aveludado com um aplicador de esponja de precisão.

Por fim, temos a nova Paleta de Sombras All About Shadow, um quarteto de sombras que é perfeito para criar looks simples ou, também, misturados com várias cores.

Linha Afterglow | Nars

A Nars começa seus lançamentos com a Afterglow Irresistable Eyeshadow Palette, uma paleta de sombras com 12 cores que variam desde o pêssego, as tonalidades rodadas e cores neutras, para criar looks românticos!

Além dela, também chegou a hora de testar as novas tonalidades do Afterglow Liquid Blush, um blush líquido que agora conta com tonalidades em bronze rosado, marrom quente e toda melancia. O blush ainda tem uma infusão de cuidados para a pele que proporciona luminosidade e uma fórmula resistente à transferência.

Lançamentos de maio no skincare

Hidratante Reparador Labial | Sallve

Vive com os lábios craquelados ou mordidos? A Sallve aposta no lançamento do Hidratante Reparador Labial, que promove hidratação intensa e proteção da barreira cutânea, assim prevenindo o ressecamento e as rachaduras. Sua composição conta com manteiga de karité, phytoesquelano — que previne a perda de água — e vitamina E, combatendo os danos externos.

Liquid Peelfoliant | Dermalogica

O Liquid Peelfoliant é perfeito para quem está pensando em renovar a rotina de skincare. Este se assemelha aos peelings, mas deixa para trás os procedimentos e traz os benefícios para dentro de casa, assim minimiza os poros e reduz a aparência de rugas, pois conta com ácidos e enzimas em sua composição.

Bora Barrier Butterlip Cream | Drunk Elephant

Se tem uma marca que tem se destacado no skincare, é a Drunk Elephant, e eles chegam com o lançamento do Bora Barrier Butterlip Cream, um creme que garante hidratação profunda por 24 horas, além de restaurar e renovar o ressecamento da pele. O creme ainda fornece ceramidas, lipídios, minerais e antioxidantes potentes.

Bora Barrier Butterlip Cream | Drunk Elephant Compre agora: Sephora - R$ 599,00

Dewy Barrier Hydrating Stick | Nudestix

A Nudestix traz o solução para o pré-make com o Dewy Barrier Hydrating Stick, um stick hidratante com refrescância que pode ser usado como primer, antes da maquiagem, ou para dar retoques diários ao rosto.

Na nossa edição de abril, nós testamos os melhores produtos em bastão de 2024, para conferir siga o link!

Dewy Barrier Hydrating Stick | Nudestix Compre agora: Sephora - R$ 229,00

Calmellia Multi Relief SOS Balm | Shiseido

Também para quem está buscando cuidar dos lábios, a Shiseido apresenta o Calmellia Multi Relief SOS Balm, um balm multifuncional enriquecido com óleo de semente de camélia do Japão, hidratando a pele, as unhas e, inclusive, os cabelos. Ele ainda é recomendado para tratar calcanhares e cotovelos ressecados.

Calmellia Multi Relief SOS Balm | Shiseido Compre agora: Sephora - R$ 199,00

Lançamentos de maio para o corpo

Rio Radiance Illuminating Body Cream | Sol de Janeiro

De edição limitada, a Rio Radiance Illuminating Body Cream, é infundida com esqualano hidratante, garantindo uma hidratação profunda, além de iluminar a pele e conferir um aroma de sol e areia quente, perfeito para as próximas férias.

Rio Radiance Illuminating Body Cream | Sol de Janeiro Compre agora: Sephora - R$ 189,00

Lançamentos de maio no cabelo

Silver Touch | Vizcaya

A Vizcaya, marca para cuidados do cabelo e do corpo, chega com o lançamento da linha Silver Touch, indicada para cabelos claros devido à sua funcionalidade de matização e tratamento dos fios.

A linha conta com o Shampoo Silver Touch e o Condicionador Silver Touch, que eliminam as tonalidades amareladas dos fios, além de evitar a oxidação da cor nas madeixas e ter compostos de proteção UV.