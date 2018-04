3 dicas para não errar na hora de combinar a make com o acessório

Beleza Allan Jhones| Modelos Caroline Hahn (Way Model) e Ana Ostroski (Joy Model) | Styling Barbara Cestaro | Assistente de beleza Rafael Ravos | Assistente de foto Filipe Cardos e Bela Corte | Tratamento de imagens Victor Wagner

Por Beleza Allan Jhones| Modelos Caroline Hahn (Way Model) e Ana Ostroski (Joy Model) | Styling Barbara Cestaro | Assistente de beleza Rafael Ravos | Assistente de foto Filipe Cardos e Bela Corte | Tratamento de imagens Victor Wagner

Combinar o make com joias ou bijus é uma ferramenta poderosa para arrematar o look. Por isso, separamos três dicas imperdíveis para você sempre arrasar nesta combinação.

Mix bem temperado

Se for usar acessórios coloridos, escolha peças com tons complementares ou próximos. Maquiagem neutra, com pontos iluminados e acabamento metalizado oferece o equilíbrio perfeito.

A modelo usa:

Brincos e piercing, Carolina Neves;

Jaqueta branca, Nk Store;

Blazer preto, Renner.

Mania de grandeza

Não é porque maxibrincos ou colares extravagantes atraem todos os olhares que você não pode ousar na maquiagem também. “Para não exagerar, escolha um só ponto de destaque, como os lábios. O metalizado está em alta”, afirma o maquiador Allan Jhones, de São Paulo.

A modelo usa:

Brincos, Swarovski;

Camisa, Le Lis Blanc.

Tudo alinhado

Reproduzir o tom dos acessórios no make garante um look elegante e moderno. Quer caprichar ainda mais? “O delineado gráfico cumpre essa função de forma sutil e ao mesmo tempo charmosa“, diz Allan.

A modelo usa:

Brincos, Pandora;

Anel, Vivara;

Blusa, Le Lis Blanc.

