Passo a passo para aplicar batom líquido com perfeição

O Batom líquido é uma opção fácil de aplicar, que garante textura confortável para os lábios e ganhou fama por durar mais que os outros. Além de ser uma maquiagem muito versátil, as cores ficam vivas nos lábios e a mistura de tons é ainda mais delicada.

Confira o passo a passo que vai deixar a cobertura do seu batom líquido impecável:

1. Primer

Aplique um primer labial ou lápis de contorno incolor para aumentar a durabilidade e evitar borrões.

2. Demarcação dos lábios

“Faça um X no centro do lábio superior para direcionar o contorno”, diz a maquiadora Renata Silos, do Square Hair & Care.

3. Contorno

Continue o traço da ponta do X para cada extremidade da boca. Embaixo, desenhe uma linha contínua.

4. Preenchimento

Use o próprio aplicador do Batom (ou um pincel achatadinho) para preencher totalmente os lábios.

5. Finalização

Finalize com spray fixador de maquiagem. Borrou? “A dupla cotonete e corretivo ajuda a dar acabamento”, diz Renata.

Nas prateleiras

Metalizado, mate, cremoso ou brilhantante? Escolha o seu!

1.Topázio Imperial, Phebo, R$ 58*

2. Amoril, Quem Disse, Berenice?, R$ 38*

3. Red’y in 5 Matte Shaker, Lancôme, R$ 129*

4. Nude Glow, Faces, Natura, R$ 17*

