Carnaval sem festa: 8 ideias de make para testar em casa

A época mais colorida do ano chegou! Mesmo sem as aglomerações tão queridas, o Carnaval merece ser lembrado por sua explosão criativa e divertida. Inspire-se em oito looks para se arrumar em casa e curtir o feriado na sala, cheia de glitter, como o momento merece.

–RAINBOW EYES

Aposte nas sombras ou lápis coloridos para olhos. Combine quatro tons ou mais para garantir o efeito arco-íris. A ideia é aplicar de forma despretensiosa, sem marcações duras ou simetria entre os dois lados.

BEM GLAMOUROSA

Para criar este efeito multidimensional, a maquiadora Vanessa Rozan aplicou uma sombra cintilante em toda a pálpebra e finalizou com um delineador em acabamento glitter deslocado acima do côncavo.

DESTAQUE IMEDIATO

A maquiadora Nathalie Billio prova que nem só de sombras e delineadores vive uma maquiagem de Carnaval. Sob a pálpebra nua, ela aplicou partículas de glitter hexagonal fixadas com cola para cílios.

TRAÇO FEITO

O delineado gatinho em formato bold fica ainda mais divertido em cores vibrantes, como o vermelho, e com uma bossa na parte inferior dos cílios – neste caso, um traço bem rente à pálpebra no mesmo tom.

É PARA BRILHAR

Não existe Carnaval sem glitter! Nesta proposta, ele é aplicado de forma bem concentrada por cima de uma base do mesmo tom. Esse é o truque para deixar a cor das partículas uniforme e sem falhas.

ARTE NA PELE

O ponto alto de uma maquiagem pode estar nas texturas. Aqui, sombras cremosas bem concentradas simulam pinceladas de tinta em efeito degradê.

ALL RED

O esfumado vermelho fica ainda mais moderno com o lápis de mesmo tom aplicado na linha d’água. Vale completar com uma sombra cintilante ou até mesmo purpurina por cima.

–EFEITO MOLHADO

Tons pastel com efeito glossy garantem a doçura e a modernidade deste look. Faça uma base de sombra cremosa e, com a ponta dos dedos, dê batidinhas usando um gloss ou óleo labial transparente.