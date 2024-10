Camila Pudim dá dicas para make de Halloween

Camila Pudim cria conteúdo de beleza desde 2018. A influenciadora se tornou referência em território nacional e, recentemente, viralizou no TikTok com um vídeo inspirado em “trend” indiana que se tornou um dos mais assistidos pela plataforma no Brasil.

A goiana de 27 anos hoje conta com mais de 28 milhões de seguidores nas redes sociais. Sua história com a internet, porém, começou mais tímida, lá em 2013, no canal “Batom Atrevido”, no Youtube.

Como começou a carreira de Camila Pudim?

A origem de seu nome artístico remonta a 2015, quando fez uma paródia de “Bang”, da cantora Anitta. Sim, Camila trocou a letra original da música por uma receita de pudim.

As principais inspirações de Camila, além da mãe, foram as influenciadoras Boca Rosa, Niina Secrets, Taciele Alcolea e Evelyn Regly, que lhe deram um direcionamento para a produção de diferentes formatos de vídeo sobre beleza. “Eu sempre quis ter acesso a arte de alguma forma, e a internet foi uma janela muito boa que me permitiu ter essa comunicação”, diz.

Camila Pudim não tinha muito contato com o mundo da beleza quando começou a produzir. “Se você olha os meus primeiros vídeos, eu não sabia me maquiar tão bem”, relembra. No início do canal, ela tinha acabado de comprar o primeiro kit de maquiagem. “Esse amor foi evoluindo com o tempo”, pontua.

Ela fez faculdade de arquitetura nos primeiros cinco anos de história na internet, e o curso acadêmico serviu como inspiração para a parte artística de suas criações, projetos e até mesmo a sua percepção de beleza. “Até hoje eu uso muito do que eu aprendi na universidade, como o processo criativo, por exemplo”, cita.

Sempre bem-humorada, a influenciadora surpreendeu os seguidores neste mês de Halloween ao compartilhar vídeos e fotos caracterizada como cientista maluca, rodeada por caveiras e poções.

Significado do make de Halloween para Camila Pudim

Para Camila, Halloween sempre foi sinônimo de diversão. Entre as brincadeiras de sua família, vestir-se de bruxa era um costume! Sua mãe sempre lembrava de uma peça de teatro que fez, quando jovem, e era uma bruxa. O aniversário de 18 anos da irmã também teve a mesma temática.

“Eu tive na minha família essas influências. Minha mãe sempre me contava a história dessa personagem que ela fazia com tanto carinho, e quando eu comecei a fazer o Halloween, isso me levou a uma nostalgia dessa época”, conta.

O projeto “Halloween da Pudim” teve início em 2020 e, o que era para ser somente naquele ano, se tornou algo regular. “Eu não tinha proporção do que seria a longo prazo”, afirma. O uso de hashtags, o trailer para abrir a temporada de vídeos temáticos e o planejamento contribuíram para o sucesso da influenciadora.

Tudo é visto com antecedência, pois exige a produção de roupas e laces de cabelo, por exemplo. “A gente começa a falar de Halloween já no final de julho, agosto, com a produção de agenda, de compras de itens, de roteiros, tudo.”

A influenciadora destacou com felicidade as altas produções de Halloween deste ano, como o Baile da Sephora. “O mais legal dessa época é que as pessoas se permitem, tanto a assistir coisas diferentes, quanto a também entrar na vibe, fazer suas próprias fantasias”, acrescenta.

Sugestões de produtos e aplicações para Halloween

“O Halloween é uma época muito importante para as maquiagens, principalmente maquiagem artística, porque as pessoas entram no mood da fantasia mesmo, desse universo de personagens”, comenta.

Para a influenciadora, os principais produtos para a maquiagem de Halloween são os multifuncionais. Ela cita o BT Velvet, que possibilita finalizações nos olhos, sombra, contorno, blush e boca, permitindo a construção de fantasias diversas.

Lápis de olho, delineador e outros itens à prova d’água também são mencionados, bem como os produtos de longa duração. “Eu gosto dessa coisa mais visual”, destaca.

Sobre os efeitos especiais, como marcas e feridas, Camila pontua que, como influenciadora de beleza, precisa garantir um acabamento minucioso. “A câmera pega muita coisa, né?”, disse, aos risos. Porém, para eventos que não exigem tantos detalhes, ela recomenda o uso de papel higiênico, cola de cílios e gloss para as produções de machucados. “A graça também é se arriscar”, pontua.

Dicas extras e cenário atual da beleza

Enquanto existe um debate sobre o uso de fantasias assustadoras e fantasias normais no Halloween, Camila opta pela segunda opção e acredita no “Halloween da liberdade”.

“Vai com algum personagem que você goste, com uma maquiagem um pouco mais fácil e que você não vai ter tanto trabalho”. Além disso, ela cita a internet como um grande recurso de tutoriais, que permitem boas improvisações, e indica fazer um teste da maquiagem um dia antes do evento, para garantir um visual impecável.

Por fim, Camila celebra o cenário atual de criação de conteúdo voltado para beleza, mas destaca a falta de produtos acessíveis para maquiagem artística. “Pode ter mais opções de marcas que se posicionem como multifuncionais, criativas, que trabalhem tanto o social quanto o artístico”, diz.

Assim, com mais liberdade, possibilidade e com as ferramentas certas, a influenciadora afirma ser possível “fazer coisas maiores e se jogar”.

