Bombshell: aprenda o segredo para ter um cabelo digno de passarela

Após o último desfile da Victoria`s Secrets, o bombshell, penteado brilhoso e volumoso das modelos, voltou a ser extremamente comentado. Com ondas grandes e bem definidas, o penteado garante confiança e sensualidade. E ele não está apenas sendo abraçado pelas super modelos: a cantora pop Sabrina Carpenter também é uma fã de carteirinha do estilo.

Confira agora como fazer o penteado fácil e glamuroso bombshell:

Para o cabelo

Após lavar o cabelo, aplique um protetor térmico e o seque completamente. Você pode fazer as ondas com uma prancha ou babyliss, e deve pentear para deixar elas mais soltas. Com pequenos bobs, é possível adicionar mais volume à raiz. E, para finalizar, aplique um fixador para manter o penteado por mais tempo.

Dicas adicionais

Brilho nunca é demais, certo? Portanto, adicione produtos brilhosos que garantam maciez aos fios. O volume e tamanho das ondas fica a gosto da cliente, então, molde da forma que achar melhor.

O uso dos bobs também deve ser regulado, pois já que a execução do penteado exige muitas fontes de calor, é melhor usá-lo apenas em ocasiões especiais para não danificar o cabelo. De qualquer forma, a prática regular é ideal para dominar a técnica, por isso, se jogue no bombshell!

