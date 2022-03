Tá precisando daquele banho de beleza? Veja esses produtinhos

1: Pode vir quente

Não é novidade nenhuma que, para manter os cabelos saudáveis, você precisa ter à mão um produto que proteja eles do calor do sol, da chapinha ou do secador. A novidade mesmo é este Spray Finalizador (R$189), da Iszi. Feito dos ativos naturais pantenol e óleo de semente de uva, o bálsamo de tratamento funciona como protetor térmico e ainda hidrata os fios.

2: Da cabeça aos pés

Quem quer alívio no verão, respira! O Spray Refrescante Corpo e Cabelo Verbena (R$89), da L’Occitane en Provence, é indicado para aqueles dias corridos que precisam de um perfume cítrico para animar.

3: Você é quem manda

Se com o cabelo hidratado você não quer guerra com ninguém, certamente vai amar esse novo produtinho da Davene, a Geleia Multifuncional Aloe e Beleza (R$23,90). Ela pode ser usada como máscara de tratamento ou finalização sem enxágue.

4: Antes de tudo

Nada mais gostoso que preparar o cabelo para os cuidados diários. O Pré-shampoo Óleo de Coco (R$129,90), da The Body Shop, pode ser aplicado 1) cinco minutos antes da rotina de cuidados; 2) massageando o couro cabeludo e deixando durante a noite; ou 3) diretamente nas extremidades secas

para deixar os fios mais leves e macios.

5: Nutrição para todas

Feita do blend triplo de manteigas de cupuaçu, murumuru e tucumã, a Triple Butter Hair Treatment (R$249, na Sephora), da Sol de Janeiro, repara pontas duplas, hidrata e evita o frizz. A máscara vegana e cruelty free é indicada para qualquer tipo de cabelo.

6: Saúde em dia

A Queratina Líquida Pro.K (R$49,90), da Prohall, é ideal para quem precisa recuperar a vitalidade do cabelo sem dramas. A fórmula do produto foi pensada para repor todos os nutrientes e garantir brilho aos fios danificados por agentes externos ou química.

Continua após a publicidade

–

7: Menu completo

A Avon acaba de lançar a linha Advance Techniques Cachos Fabulosos. O shampoo (R$ 20) promete cachos mais maleáveis, enquanto o condicionador (R$ 21) forma uma camada protetora que sela as cutículas.

8: Pronta para tudo

Remarcar um compromisso ou se sentir desconfortável em público por causa do cabelo oleoso nunca mais. O shampoo a seco Shakeberry (R$ 21,69), da Ricca, ajuda a eliminar a oleosidade e devolve o volume natural do cabelo em instantes.

p: Finalização perfeita

O passo final da sua rotina de cuidados para deixar os cachos bem modelados ganhou um novo queridinho: a Gelatina Super Modeladora (R$93 na Época Cosméticos), da Lowell. A composição de óleos vegetais será a sua melhor amiga para recuperar o volume e proteger o cabelo da umidade do ar.

10: Hidratada, ela

A combinação de proteína de quinoa, óleo de argan e mel de yacon garante a restauração da queratina, o combate do frizz e o brilho intenso. Tudo isso dentro da Máscara Capilar Hidratação (R$ 47,50), da B.O.B., indicada para uso de 1 a 3 vezes por semana.

11: Beach waves

Ter um cabelo de verão o ano todo é um sonho possível. Aposte no Spray Texturizador H-Expert Ondas Estilosas (R$35), da Hinode, para garantir

o efeito pós praia no dia a dia e sair por aí com aquele visual despretensiosamente arrumado.

12: Bora curtir o sol

Mas, antes, aplique o Sérum de Blindagem Lumina (R$58,90), da Natura, nas mãos e espalhe pelos fios (evitando a raiz). A novidade protege contra a radiação UV e garante 70% menos frizz.