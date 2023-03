8 itens de moda na cor Pantone 2023

A Pantone é famosa não só por parametrizar todas as cores conhecidas pelo homem até hoje, mas também por definir uma cor específica para definir o próximo ano. Para 2023, a diretora executiva da Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, elegeu Viva Magenta.

O tom, muito vibrante e marcante, foi inspirado na natureza, e é uma resposta à era tecnológica que vivemos hoje: a cor tem como inspiração o vermelho da cochonilha, um dos corantes mais preciosos do mundo.

Pertencente à família dos corantes naturais, é um dos mais fortes e brilhantes que existem, e Viva Magenta é uma forma de homenagear essa cor tão intensa e também de invocar as forças da natureza em uma época tão marcada pelo digital.

E um tom tão vivo como esse não poderia ficar de fora da moda – pelo contrário, a cor com certeza será muito explorada no mundo fashion -, por isso, selecionamos itens de moda que já estão no tom para você curtir muito a cor de 2023 (e o ano em si!).

Moda com Viva Magenta