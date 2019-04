Lip tint: 3 jeitos de usar o item de make do momento

Quem já usou ou pelo menos ouviu falar do Benetint, da Benefit, sabe bem do que estamos falando.Também chamado de color tint ou tinta para lábios, o lip tint é essencialmente um produto feito para ser usado como batom. A ideia é dar uma leve corzinha – aquele clássico ar de saúde. Mas a verdade é que ele também produz um efeito lindo quando usado como sombra ou blush.

Recentemente, o produto multifuncional de origem americana ganhou diversos concorrentes nacionais que estão dando o que falar. Aqui, ensinamos três jeitos diferentes de usá-los. Confira!

1. COMO BATOM

Como “tinta”, o produto permite sobreposições de camada. Vale, portanto, usar de maneira mais sutil e bem levinha, ou sobrecarregar para um efeito bold. Aplique com a ponta dos dedos, dando leves batidinhas, para um resultado mais natural.

2. COMO BLUSH

Aplique direto sobre a pele para dar ar de saúde. Não espere efeito de blush em pó ou de contorno. O resultado é natural.

3. COMO SOMBRA

Use um pincel de cerdas fofinhas e aplique em toda a extensão das pálpebras móveis, esfumando bem. Como as cores costumam ser rosa, vermelho e vinho, aposte em um look monocromático (ou tom sobre tom).

CONHEÇA OS LANÇAMENTOS DE LIP TINT DISPONÍVEIS NO MERCADO: