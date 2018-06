Aprenda a fazer o delineado de Giovanna Antonelli em ‘O Segundo Sol’

Não é só pelo trabalho como atriz que Giovanna Antonelli vem fazendo o maior sucesso em O Segundo Sol, novela das 21h da TV Globo. Além de supercarismática e divertida, ela é (por natureza) superestilosa. E na pele da DJ Ariella, nesta segunda fase, ela adotou um visual todo moderno. O cabelo no estilo bob todo repicado é um caso de amor à parte. Mas o que vem chamando atenção atualmente é o olhar marcante, com um delineado gatinho de dar inveja que ela usa em suas principais aparições.

Com exclusividade a CLAUDIA, a maquiadora Camila Piovan, do Jacques Janine Moema, dá cinco dicas infalíveis para você copiar este make:

1) O mais importante é se sentir à vontade com o material usado para que o traço saia firme. Existem muitas possibilidades como lápis, caneta e delineador em gel com pincel. O melhor jeito de saber qual é mais fácil para você é testando!

2) Para quem está começando, sugiro apostar na caneta delineadora para obter mais segurança ao desenhar. Prefira a que tem cerdas finas, como se fosse um pincel, em vez da opção que tem ponta porosa.

3) Tenha uma referência de onde deve acabar o traço. O da Giovanna é no final da sobrancelha. Faça o traçado no sentido e, de preferência, de olhos abertos (isso evita borrões). Eu prefiro começar pelo “puxadinho” do traço gatinho e depois completar o restante.

4) Deixe a caneta o máximo deitada possível para controlar melhor a espessura do traço na pálpebra. Já se você for fazer com o delineador em gel, sugiro um pincel chanfrado bem fininho para traçar e outro com a ponta mais pontuda para o gatinho.

5) Na hora de limpar, substitua o cotonete pelo pincel de base reta fino molhado em água micelar. Ele garante mais precisão para dar acabamento ao traço.

