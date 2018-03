Loiro baunilha: o novo tom da Giovanna Antonelli que virou sucesso

Bastou Giovanna Antonelli e os cabeleireiros Fernando Torquatto (que fez o corte) e Anderson Couto (responsável pela cor) postarem a foto do novo look da atriz para acumularem em poucas horas milhares de likes no Instagram. Pudera: o chamado loiro baunilha é uma versão atual (e pra lá de chique) do platinado. O corte – um blunt cut bem desfiado – também chama a atenção pelo aspecto moderninho.

“A transformação foi feita para a segunda fase da próxima novela da Globo, O Segundo Sol. A raiz escura permite um espaçamento maior entre os retoques e, para não danificar tanto os fios, escolhi clarear as partes mais evidentes como as mechas da frente, próximas ao rosto, e de cima do cabelo“, disse Anderson Couto a CLAUDIA.

O tom ganhou fama com a transformação da atriz, mas já vinha fazendo sucesso nas redes sociais – é, inclusive, o mesmo escolhido por Giovanna Ewbank em sua última transformação, também pelas mãos de Anderson Couto. Veja a seguir alguns exemplos do loiro baunilha para se inspirar!