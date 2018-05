Segundo Sol: Gio Antonelli aposta em terninho com lingerie para lançamento

O elenco de Segundo Sol se reuniu, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (8), para o lançamento da novela que irá substituir O Outro Lado do Paraíso. Intérprete de Luzia, protagonista da trama, a atriz Giovanna Antonelli, 42 anos, apostou no contraste para trazer personalidade ao seu look para a grande noite.

Leia também: “Volta de Carminha” em nova novela causa furor nas redes sociais

Apesar de ser um visual com predominância da cor preta, a oposição entre o top cropped rendado, da Bo.Bô, tipo lingerie e o terninho aberto, da Dolce & Gabbana, garantiu o equilíbrio entre sensualidade e elegância. Nos pés, um scarpin envernizado vermelho dando um ponto de cor como charme extra à produção assinada por Rodrigo Grünfeld.

Giovanna Antonelli Giovanna Antonelli

Com estreia na próxima segunda-feira (14), novela é de autoria de João Emanuel Carneiro e tem no núcleo principal Deborah Secco, Emílio Dantas, Vladimir Brichta e Adriana Esteves. Principalmente por se tratar de uma trama que se passa na Bahia, onde a maior parte da população é negra, muitos tem questionado a falta de atores negros em destaque no elenco.