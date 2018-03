Após o retorno das gargantilhas e dos bodies, mais um elemento fashion dos anos 1990 está de volta: as faixas de cabelo. Seja com pegada hippie ou para dar um ar de bonequinha ao visual, o acessório voltou a desfilar na cabeça das celebridades, além de marcar presença no NYFW.

@tomford A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Feb 9, 2018 at 7:39am PST

A tendência começa a chegar nas lojas brasileiras neste início de outono e promete ferver ainda mais no próximo verão.

Onde comprar?

Las Vinchas

–

Amaro

–

C&A

–

