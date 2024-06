Anne Hathaway revela truque para lábios volumosos

Anne Hathaway compartilhou nas redes sociais o seu truque para lábios volumosos em fotos e vídeos. A atriz mostrou o segredo no TikTok, enquanto era maquiada para a campanha de uma empresa de cosméticos.

“Então, esta é uma pequena dica sobre LipTok”, brincou, fazendo um trocadilho com a palavra lábio em inglês. “Entramos no set, dei uma olhada no monitor e achei que meu lábio superior parecia um pouco, sei lá, um pouco murcho? Então pedi a Adir (Abergel, hairstylist) um grampo de cabelo.”

“Eu meio que estimulei meu lábio para tentar fazer com que o sangue voltasse para lá e obter alguma circulação, e todos olharam para mim como se eu tivesse três cabeças”, conta Anne, mostrando que usou as pontas do grampo de cabelo para massagear suavemente os lábios.

Ela lembra que a técnica exige cuidado – nada de exagerar ou forçar demais. “É para ser algo gentil, que você não faça por mais de 30 segundos. Não se esfaqueie. Se você tirou sangue, você foi longe demais. Não é um LipTok de vampiro. É apenas para ‘acordar’ seu lábio superior”, explica.

E você, já tentou algo similar?