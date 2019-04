Para quem gosta de unhas, sempre tem alguma novidade. Já foi a época de unhas redondas, quadradas e agora é a vez da unha bailarina.

A tendência é um formato que pode ser usado no dia a dia e que deixa as mãos muito delicadas. É um modelo de unha que já era muito conhecido lá fora e que chegou no Brasil para ficar.

O nome da unha foi inspirado nos sapatinhos de bailarina, que possuem as pontas afuniladas e quadradas. O design dessa unha tem a ponta dos dedos achatada e quadrada. A única exigência para aderir ao modelo é deixar as unhas um pouco mais longas.

Curtiu a ideia? Então confira 7 inspirações da unha bailarina: