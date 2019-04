A transformação de Miriam Ashkenazi, leitora de CLAUDIA

Coordenadora de um projeto social para pessoas com deficiência intelectual, Miriam Ashkenazi, de 53 anos, tem se dedicado intensamente ao trabalho. Querendo também cuidar de si mesma, ela entrou em contato com a equipe de CLAUDIA e ganhou um visual moderno.

Com transformações tanto em maquiagem, quanto no cabelo, o look da profissional mudou completamente. Confira os processos:

Mirian antes da transformação Mirian antes da transformação

Leia mais: Como identificar e tratar doenças da unha

Cabelo

Miriam não mudava o estilo fazia dois anos e desejava se reinventar. Rodrigo Cintra, do Studio W Iguatemi, em São Paulo, optou por um corte em camadas. “Ele valoriza a ondulação natural dos fios e reforça o volume”, explica. Como a paulistana não queria nenhuma tintura que escondesse totalmente os cabelos brancos e a levasse a retoques constantes, Rodrigo fez apenas luzes no tom mel. “Além de iluminarem o rosto, trazem frescor ao look”, diz o cabeleireiro.

Rodrigo Cintra dividiu o cabelo de Miriam em camadas para destacar o formato natural dos cachos. Depois, ensinou-a a finalizar usando difusor e babyliss Rodrigo Cintra dividiu o cabelo de Miriam em camadas para destacar o formato natural dos cachos. Depois, ensinou-a a finalizar usando difusor e babyliss

Leia mais: Acupuntura facial é promissora para prevenir envelhecimento

Maquiagem

A maquiadora Marília Britto, também do Studio W Iguatemi, ressaltou o olhar de Miriam com um esfumado em um único tom. Usou sombra marrom para marcar o côncavo das pálpebras móveis e pintou a linha d’água inferior com lápis da mesma cor. “Ela é ótima para realçar olhos claros”, afirma. Para preencher pequenas falhas nas sobrancelhas, Marília escolheu um lápis chanfrado, que imita melhor o desenho dos fios naturais. O rosto ganhou cobertura suave, porém bem iluminada. Em peles maduras, a base líquida é mais indicada para conseguir esse efeito. O batom nude rosado, de textura cremosa, deixa o look elegante.

1. Goof Proof Brow Pencil, Benefit, R$ 137*

2. Batom Studded Kiss Crème, Kat Von D, R$ 89*

Confira o resultado final:

Mirian depois da transformação. Ela veste blusa, Pop Up Store e brincos, Lool Mirian depois da transformação. Ela veste blusa, Pop Up Store e brincos, Lool

Quer se candidatar à transformação? Escreva para falecomclaudia@abril.com.br

*Preços pesquisados em Fevereiro/2019. Sujeitos à alteração.

Veja mais: Maquiagem caseira é a nova mania da internet

Siga CLAUDIA no Youtube