Kylie Cosmetics lança base, corretivo e spray fixador no Brasil

Kylie Cosmetics acaba de lançar base, corretivo e spray fixador no Brasil. Com formulação vegana e a proposta de acabamento leve, respirável e adaptável por 12 horas de uso, as maquiagens foram desenvolvidas ao longo de anos e estão disponíveis em 40 tonalidades, segundo Kylie Jenner, fundadora da marca.

“Tenho desenvolvido esta base há mais de três anos e ela tem sido um item secreto no meu kit de maquiagem. Como é a primeira base da Kylie Cosmetics, o desempenho do produto foi importante para mim”, diz Jenner.

Tudo o que você precisa saber sobre a base e o corretivo Kylie Cosmetics

A fórmula da Base Power Plush Longwear conta com niacinamida, centella asiática e vitamina E, ingredientes populares no universo do skincare por tratar a pele.

Durante os testes de consumo, 100% dos participantes afirmaram que o produto fez a pele parecer suave, sem acentuar textura, linhas finas ou manchas da pele.

Outro lançamento é o corretivo Power Plush Longwear. O produto foi desenvolvido a partir de três características indispensáveis para Kylie Jenner: hidratação, cobertura construível e um acabamento natural que permite que a pele respire sem craquelar.

Formulado com pantenol (pró-vitamina B5), extrato de rosa, centella asiática e vitamina E, é resistente ao suor e à umidade, além de ser à prova d’água e evitar que o produto craquele ou forme vincos na pele. Ainda é multifuncional, servindo para realçar, bronzear ou contornar.

“Como em todo lançamento, quero apresentar fórmulas clean e de alto desempenho com ingredientes que sejam bons para a pele”, conta Kylie Jenner.

A bruma fixadora de Kylie Cosmetics

Também é possível comprar a bruma facial matificante para fixar a maquiagem. “A fórmula leve ajuda a acalmar a pele, minimizar o excesso de brilho por oleosidade e evitar que a maquiagem se acumule em linhas finas”, de acordo com a marca.