Gloss labial: 8 opções glamourosas para presentear neste fim de ano

O fim de ano é o momento perfeito para presentear quem se ama. Porém, escolher o item ideal pode ser um desafio, especialmente quando o objetivo é acertar em cheio no gosto de quem irá receber. Pensando em soluções que combinem cuidado e beleza, os glosses labiais surgem como uma ótima alternativa.

Com uma variedade de texturas e acabamentos, eles podem ser utilizados em diversas ocasiões e estão disponíveis em diferentes faixas de preço – ufa! Versáteis e acessíveis, os glosses têm se mostrado infalíveis e agradam tanto quem prefere um visual discreto quanto os fãs de produções marcantes.

E se você está à procura de um, aqui estão 8 opções incríveis para surpreender:

Gloss labial FPS 15 Una Com proteção FPS15, o gloss labial da Natura oferece brilho, ação antissinais, cobertura média e diversas opções de cores. Além disso, ele hidrata e suaviza linhas finas dos lábios. Compre agora: Natura - R$ 38,90

Fenty Beauty Para um efeito marcante e a sensação marcante de lábios belos e hidratados, este gloss realça todos os tons de pele e garante um visual mais cheio e macio. Compre agora: Sephora - R$ 119,20

Kylie Jenner High Gloss Para deixar a boca com um aspecto luminoso e brilhante, o gloss da Kylie Jenner está disponível em dez tons e suaviza os lábios. Com fórmula vegana, ele pode ser utilizado sozinho ou em camadas, e apresenta aplicação cremosa e prática. Compre agora: Sephora - R$ 111,20

Fran by Franciny Ehlke ChocoChilli Com cor e cheiro de chocolate, o gloss de volume da Franciny Ehlke apresenta vitamina E e ácido hialurônico, garantindo hidratação e lábios aumentados. Compre agora: Beleza na Web - R$ 38,90

Kiko Milano Que tal presentear com um gloss que, além de oferecer textura cremosa e ultrabrilhante, apresenta efeito de volume 3D e aplicador prático com ponta aveludada? Compre agora: Amazon - R$ 161,00

Karen Bachini Beauty Tattoo Livre de crueldade, o item da Karen Bachini reage com o pH da pele e confere efeito de brilho e tint prolongado, mantendo-se nos lábios por horas. Compre agora: Beleza na Web - R$ 21,90

Rare Beauty Para lábios nutridos e saudáveis, o gloss da Rare Beauty não é pegajoso e proporciona acabamento natural. Ademais, é feito com óleo de semente de jojoba e girassol, que suaviza e protege a região de agentes externos. Compre agora: Sephora - R$ 127,20

Dior Addict Lip Maximizer Por fim, o gloss da Dior atua como hidratante e preenchedor, promovendo brilho espelhado nos lábios. Sua fórmula conta com óleo de cereja e ácido hialurônico.

Compre agora: Beleza na Web - R$ 198,90

