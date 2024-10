7 unhas brancas para ser pedida em casamento

O momento do pedido de casamento envolve muita organização, tanto para as mulheres quanto para os homens. Cada detalhe na hora de tornar a ocasião ainda mais inesquecível. Algumas noivas, investidas na preparação, complementam o visual pintando as unhas com antecedência, de modo a garantir sofisticação e beleza no momento crucial.

E caso você esteja passando por uma situação semelhante, aqui estão alguns estilos de unhas brancas perfeitos para quem está prestes a dizer “sim”.

Unha branca com efeito degradê

A nail art no estilo degradê oferece uma esmaltação que foge do óbvio, mas não deixa de lado a classe, destacando as alianças. A transição suave entre duas cores é uma técnica que permite elegância, sendo uma boa escolha para noivas modernas.

Francesinha

Pouco chamativa e muito comum nas produções, a unha francesinha pode ser a escolha perfeita para ser pedida em casamento. Pela simplicidade, é possível reproduzi-la em casa, aplicando uma camada de esmalte em tom claro e, em seguida, utilizando um pincel fino e esmalte branco para o contorno.

A combinação de uma base branca com pontas nude ou rosa claro também funciona, em um design que nunca sai de moda e traz um ar romântico, ideal para o pedido.

Unha branca com pedrinhas

O uso de adereços nas unhas é uma alternativa charmosa. Para mulheres que desejam um toque especial, as unhas brancas com pedrarias são uma escolha deslumbrante, pois o uso cria uma composição delicada.

Unha perolada

As pérolas nas unhas podem ser grandes aliadas para trazer um toque de sofisticação, especialmente quando pareadas de uma esmaltação branca clássica. Comece aplicando uma camada de esmalte branco ou creme nas unhas e, se quiser inovar mais um pouco, passe uma camada de brilho.

Unha cromada

A nail art cromada é uma grande aposta para o momento do pedido, servindo como complemento para a nova aliança. Como reprodução, aplique uma camada de esmalte branco ou creme e, quando estiver seco, utilize pó cromado branco.

Unha decorada

Para aquelas que gostam de arte nas unhas, o modelo decorado é uma excelente forma de expressar personalidade! Desenhos florais, rendas ou detalhes geométricos em tons claros são capazes de transformar a produção e destacar o visual.

Unhas brancas clássicas

Para finalizar a lista, nada melhor do que uma opção básica e atemporal. O estilo clássico das unhas brancas combina com qualquer look e transmite um ar de simplicidade, ideal para futuras noivas que desejam uma composição minimalista. Para se destacar, é possível caprichar no formato, que apresenta variações entre o oval, quadrado e amendoado.

