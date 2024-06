7 nail arts para o Dia dos Namorados

O amor está no ar e nas nossas unhas! Seja para aproveitar um date com o par ou para ficar em casa assistindo Netflix, esta é a temporada ideal para se jogar nas nail arts de Dia dos Namorados, dando abertura aos vermelhos e rosas – mas, também, aos tons neutros.

Selecionamos sete opções de unhas decoradas românticas que vão desde os corações mais clássicos até o efeito cromado. Veja:

Francesinha com corações

Para se aventurar no romance, mas manter a elegância, aposte na clássica francesinha com corações em miniatura. Aplique uma camada de esmalte nude e, após secar, faça o design da francesinha de sua preferência, podendo utilizar uma cor rosa clara ou, também, um vermelho poderoso.

Em seguida, com o apoio de um pincel fino, comece os desenhos delicados de corações, com esmalte vermelho ou rosa, ao longo da superfície da francesinha, priorizando dar um pequeno espaço entre cada um.

Caso você não tenha tanta experiência nos desenhos das unhas, utilize adesivos para unhas. Por fim, aplique uma camada de top coat transparente.

Nail art com corações felizes

Se você prefere uma nail art menos carregada, mas ainda quer um toque de alegria, esta é a inspiração perfeita para você – além de entrar na tendência das unhas descombinadas.

O desenho é fácil de reproduzir com pincel fino e as cores de sua preferência.

Nail art minimalista coquettecore

Não é novidade que o estilo coquette está em alta, mas que tal aproveitar a tendência nesta ocasião de romance? Comece aplicando uma camada de esmalte nude em todas as unhas e, quando estiverem secas, faça o desenho de uma francesinha no dedo indicador e aplique nudenas demais. Para dar uma charme extra, com um esmalte brilhante prateado, incorpore um delineado à francesinha.

Unhas com desenhos orgânicos

Se você quer unhas decoradas sem grande alarde nos corações e brilhos, o uso de cores românticas pode resolver o problema! Para isso, comece aplicando uma camada de esmalte rosa nas unhas e espere secar.

Em seguida, com um pincel para nail art e um esmalte vermelho, faça formas orgânicas ao longo da unhas, sem seguir um padrão determinado. Finalize com uma top coat transparente.

Nail art romântica à la café com leite

Entre as principais tendências no mundo das esmaltações estão as unhas café com leite, que foram usadas por Bella Hadid no Festival de Cannes. E, se você também curte as unhas em tons terrosos, esta é a inspiração mais romântica!

Aura nails românticas

As aura nails não saem de moda, e são a aposta perfeita para um clima romântico no Dia dos Namorados. Com um esponja, aplique uma gota de esmalte rosa escuro e faça o design em degradê no centro da unhas, priorizando deixar o centro mais pesado em cor e as bordas mais espalhadas. Quando estiverem secas, faça o desenho de um coração em todas as unhas com um esmalte rosa claro.

Para dar um toque a mais, aplique um pó cromado branco por cima das unhas e finalize com uma camada de top coat transparente.

Unhas românticas e ousadas

Que tal ir numa pegada mais ousada para a decoração das unhas? Para trazer a inspiração para a sua realidade, comece desenhando um coração grande com esmalte vermelho brilhante no centro do dedo médio. Quando estiver seco, com um esmalte cromado dourado, faça os elementos de espinhos e espadas no coração.

Nas outras unhas, faça uma francesinha irregular com um esmalte branco e complemente delineando o desenho com esmalte cromado dourado.

