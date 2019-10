6 ideias de nail art para unhas curtas

Quem disse que apenas unhas grandes são boas para nail art? As possibilidades e variedades para decorar as unhas estão se multiplicando de tal forma que a clássica ideia de que existe limitações se as unhas estiverem curtas, faz cada vez menos sentido.

Para comprovar a nova realidade, selecionamos 6 modelos de nail arts que ficam perfeitas para unhas de menor comprimento. Confira:

Meia lua com espaço negativo

Brincar com contraste entre base clean e corpo escuro não apenas ajuda a criar uma ilusão de alongamento, mas também dá uma disfarçada naquele desgaste natural que ocorre conforme a unha cresce.

Meia lua minimalista

Para algo bem mais discreto, que tal pintar apenas o cantinho externo da unha? A dica para dar um up extra é investir em esmaltes de cores vibrantes ou texturas que não sejam cremosas, como o glitter.

Francesinha larga

As francesinhas não apenas fizeram seu retorno, como também voltaram repaginadas. Em unhas curtas, porém, o tracinho pode não ser tão fácil de fazer. Para resolver o problema, desenhe o traço no meio da unha e pinte a metade superior, criando uma versão maior do clássico.

Geométricas

Uma base clara, esmaltes coloridos e muita criatividade. Esses são os únicos ingredientes necessários dessa nail art. Misturando triângulos, círculos e retângulos, a garantia de um resultado divertido é certa.

Listras

Aqui está outra nail art que ajuda a dar a impressão de unha alongada. Com um pincel fino, faça uma linha vertical com esmalte metálico, dividindo a unha em duas metades. Glitter também é uma boa alternativa.

Arco-íris

Para as indecisas, esta é a tendência perfeita. Também chamada de unhas skittles, essa nail art não tem segredos: basta escolher suas cores favoritas e pintar cada unha de uma cor.

