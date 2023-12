7 inspirações de nail art para o Ano Novo

Desde pular as sete ondas até as superstições da cor da roupa, estamos todas dando o nosso melhor para garantir que 2024 comece da forma certa! E para receber o Ano Novo em grande estilo e já começar ditando tendências, vale investir em um bom look, seja para as praias ou para fazer aquela ceia tradicional em casa. Nessa contagem regressiva para o réveillon, não poderíamos esquecer das nossas unhas – e não há nada que nos impeça de inovar na a primeira nail art do ano, não é mesmo?

Nail arts para o Ano Novo

Donut glazed nails

Uma das grandes tendências no mundo da manicure em 2023 foram as glazed donut nails, que viraram a pedida número por conta de Hailey Bieber.

O estilo ainda é perfeito para o réveillon, com suas cores claras e peroladas que são o clássico da virada de ano. Para reproduzir a tendência, passe uma cor clara de base, de preferência branco ou creme.

Para dar aquele efeito glazed, espere até que a esmaltação esteja completamente seca e, depois, aplique um pó cromado da mesma tonalidade.

Agora, é só finalizar com uma top coat transparente para garantir um efeito em gel e, também, uma esmaltação mais duradoura.

Degradê de glitter

Vamos fazer uma festa na francesinha e recheá-la de partículas brilhantes! Comece aplicando uma base incolor ou rosada para preparar as unhas para a colocação de brilho.

Assim que secar, aplique seu esmalte brilhante favorito na ponta das unhas, podendo aplicar diretamente com o pincel ou, inclusive, com uma esponjinha.

Para finalizar, aplique o top coat.

Nail art com flocos de ouro

Nada melhor do que entrar no Ano Novo cheia de ostentação, não é mesmo? E com unhas de ouro, isso é possível!

Dentre as grandes tendências do nail art está o uso de folhas de ouro para dar aquele up na esmaltação, que ficam perfeitas sobre qualquer cor base.

Depois de aplicar o esmalte, comece a posicionar pequenos pedaços da folha de ouro ao longo da unha e finalize com top coat ou extra brilho.

Aura nails para 2024

Todos conhecemos bem as aura nails, afinal, elas invadiram o cenário das unhas com força!

Para fazer, comece passando uma base incolor ou nude em todas as unhas. Em seguida, com a ajuda de uma esponjinha, faça o design de aura com suas cores favoritas, podendo até escolher uma cor para manifestar para o Ano Novo.

Se você ainda sentir que está faltando um charme na unha, aposte em desenhar uma estrela prateada com um pincel fino e finalize com a colocação de strass da cor da aura.

Agora estamos prontas para um bom começo!

Unhas metalizadas

As unhas metalizadas, também conhecidas como chrome nails, são ótimas para a virada do ano. O efeito é possível através de esmaltes metalizados, ou pó para cromar próprio para unhas.

Francesinha moderna

Nada mais justo do que renovar os clássicos da esmaltação, como a francesinha. Esse estilo de nail art é conhecido por sua elegância e perfeição, mas quem disse que o perfeito sempre precisa se manter o mesmo?

Comece aplicando uma base neutra nas unhas. Com o auxílio de um pincel, faça o design da sua “francesinha” tendo fugir dos padrões e realizando linhas curvilíneas e orgânicas – você pode ir do início ao fim da unha para inovar ainda mais.

Para dar mais um charme, passe uma linha fina de esmalte dourado nas bordas da francesinha.

Nail art com estrelas

Que tal começar o Ano Novo com uma viagem pelas estrelas? Aplique uma camada de esmalte na cor de sua preferência em todas as unhas. Para dar o toque final, com a ajuda de um pincel, desenhe diversas estrelas delicadas.

Se você ainda quiser dar um toque dramático, aplique um pó cromado ou, inclusive, pequenas pedrarias.

Qual é a sua favorita?