5 inspirações de maquiagem do Festival de Veneza

O Festival de Cinema de Veneza 2022 é um dos principais termômetros para a temporada de premiações de 2023. Anualmente, além de ditar o que vem por aí nos filmes, há também um belo desfile de tendências para roupas e maquiagens. Batons escuros, olhos fortes e uma pele glow, dando aquele ar de “quase não passei base”, estiveram entre os looks mais populares para o tapete vermelho. Vamos nos inspirar?

Tessa Thompson e seu make em tons terrosos

Tessa usou um coque alto bem moderno, com um make terroso bastante elegante. O olho esfumado que vai do cinza para o marrom caiu muito bem com o blush puxando para os mesmo tons, e um batom escuro com fundo vinho.

Sadie Sink

A maquiagem de Sadie Sink, conhecida por Stranger Things, destacou sua beleza natural com a boca nude, uma pele bem natural, com um leve glow, e um blush ‘saúde’. O destaque fica para o delineador preto e as sobrancelhas penteadas para cima. A atriz é uma das estrelas de The Whale, filme de Darren Aronofsky, exibido em Veneza.

Olivia Wilde

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wendy Rowe (@wendyrowe) Continua após a publicidade

Olivia Wilde também manteve o destaque nos olhos, que praticamente reluzem. A grande protagonista da make é a estrela feita com cristais, em uma vibe bem David Bowie. A atriz e diretora de Não Se Preocupe Querida estava com o rosto bem natural, pele bem acabada, com pouco blush e boca nude, bem semelhante à Sadie Sink.

Florence Pugh

A estrela de Não Se Preocupe Querida, que fez sua estreia em Veneza, seguiu os mesmo pack de pele natural, boca nude e olhos destacados – apenas com um leve esfumado e muita máscara.

Jodie Turner-Smith

Agora, se você quer brilho, Jodie Turner-Smith entregou tudo. A atriz desfilou no tapete vermelho com olhos gráficos com sombra iridescente e uma paleta de cores quentes, gloss nos lábios e muito brilho no rosto.

Relacionadas Moda Os melhores looks da abertura do Festival de Veneza