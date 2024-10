6 maquiagens simples e sofisticadas para o dia a dia

Maquiagens simples e sofisticadas são perfeitas para o dia a dia. Práticas e elegantes, elas se diferenciam por serem atemporais e servirem para as mais variadas ocasiões. Vale usar um produto cremoso multiuso, que faça as vezes de batom, blush e sombra; ou até investir numa pele simples com olho marcado, que tal?

Se você, assim como a gente, ama essa proposta, confira inspirações fáceis de reproduzir a seguir:

Rosa nas bochechas, boca e pálpebra

O visual composto por rosa nas bochechas, boca e pálpebras é uma possibilidade para quem prefere makes mais delicados. Aplique pouco produto e certifique-se de que esfumou tudo muito bem para ter um efeito mais natural na pele.

Olho marcado

Outra maquiagem simples e elegante é a composta por pele natural e olhos contornados. Com a ajuda de um lápis preto, aplique a cor em toda a linha d’água. Use uma sombra marrom nas pálpebras e passe rímel nos cílios para valorizar ainda mais essa região.

Make com tons terrosos

Os tons terrosos são mais uma escolha perfeita para o dia a dia. Eles são básicos, mas incrementam profundidade no visual. Nada melhor, então, do que colorir as pálpebras e a boca com esse tipo de tom.

Maquiagem com olhos cintilantes

Quem não abandona as sombras cintilantes encontra nessa produção uma excelente escolha. A cor mais fechada transmite a sofisticação que você deseja, enquanto o brilho ilumina sua beleza.

Pele matte em make do dia a dia

Quando a maquiagem precisa durar o dia inteiro, a pele matte é uma grande aliada. O grande segredo está na aplicação de pouco produto, inclusive pó solto, e no uso de uma bruma fixadora que aumente a duração do make.

Efeito glow e foco no blush

Deseja uma proposta para a noite? Não se preocupe! A pele glow aliada ao blush marcado e à sombra dourada podem te ajudar. Lembre-se de selar a região das olheiras e a zona T, além de finalizar usando um fixador.

