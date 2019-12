Testamos: 15 dias FOREO LUNA 3 escova de limpeza e massageador facial

Você com certeza já ouviu falar de FOREO. Talvez até já tenha se arriscado e comprado uma escova LUNA. Com uma boa gama de opções, a marca ficou famosa por sua linha de escovas de limpeza facial com pulsações transdérmicas que prometem revolucionar sua rotina de skincare. Mas será que conseguem mesmo? A convite de FOREO, testamos a nova versão de LUNA 3, um aparelho “2 em 1” que, além de escova de limpeza facial com pulsações T-Sonic aprimoradas para uma limpeza de pele profunda, é também um massageador facial com conectividade bluetooth.

Comparada às gerações anteriores, a LUNA 3 tem um design aprimorado, com um silicone ainda mais macio e com uma área de filamentos maior. E para encarar esse desafio delicioso, convidamos Ana Paula Viegas para testar a novidade. A executiva de 51 anos tem uma vida corrida, mas consegue separar alguns minutos diários para os cuidados com a pele. Há duas semanas, Ana Paula acrescentou um passo importante na rotina de skincare.

Os primeiros passos com FOREO

A escova facial LUNA 3 tem três cores e cada uma representa um tipo de pele – pele normal (rosa), pele sensível (lilás) e pele mista (azul)

Antes de qualquer coisa, é importante escolher a cor do seu aparelho. A escova facial LUNA 3 tem três cores e cada uma representa um tipo de pele – pele normal (rosa), pele sensível (lilás) e pele mista (azul). Para Ana Paula, a LUNA 3 escolhida foi a rosa. “Eu admito que já tive uma resistência em acreditar nos atributos da FOREO, afinal o custo do produto me parece mais um investimento. Dá medo, né? Mas logo que usei para remover os resíduos de maquiagem, depois da água micelar que sempre uso, já notei que minha opinião iria mudar. Saiu tudo! Na primeira vez não tinha nem baixado o app, só liguei minha FOREO e fiz a limpeza de pele profunda no rosto com meu sabonete de sempre. Parecia mágica e ela retirou toda maquiagem que ainda estava lá escondida. E o mais incrível não foi isso. O toque da minha pele mudou, meu rosto estava liso; Tenho uma filha de 11 anos que me acompanhou porque queria ver o resultado e teve a mesma percepção, passou a mão no meu rosto e disse que escorregou de tão lisa”, conta Ana Paula.

Mas o que, afinal, o aparelho faz?

LUNA 3 potencializa seus cuidados com a pele. Seja antes da maquiagem, para que dure e fique mais brilhante, ou antes da rotina de skincare, para que a pele esteja livre para receber os tratamentos de preferência, como séruns, protetores solares e hidratantes faciais. Depois de remover a maquiagem com água micelar ou outro produto de sua preferência, a LUNA 3 garante que a pele esteja limpa de verdade, removendo até 99,5% das impurezas e resíduos que ainda ficam na pele. Além disso, o aparelho age em uma frequência de 8mil pulsações sônicas transdérmicas por minuto. É possível escolher entre 16 intensidades de pulsação, conforme o usuário desejar. E é aí que entra a primeira função do app que você deve instalar no seu celular. Ao sincronizar o LUNA 3, é possível definir sua rotina de beleza e a intensidade com que quer começar a usar sua FOREO. Além disso, o app lhe dá acesso a diferentes técnicas de massagem facial que dão à pele aquele viço incrível. “Eu comecei com o mínimo de pulsações e usando a FOREO uma vez ao dia, mas já estou usando de dia e de noite, e aumentando as pulsações aos pouquinhos, conforme sinto que a minha pele precisa”, conta.

Como fazer massagem

São quatro tipos de massagens diferentes: uma para a área dos olhos, uma para o contorno do rosto, uma para o pescoço e uma para boca e queixo. A dica, aqui, é fazer a massagem facial que você preferir, simples assim. “Nos dias seguintes, já com o aplicativo pareado com o aparelho, iniciei, além da limpeza de pele, o ciclo de massagem de manhã para aplicar meu protetor solar e noite junto do sérum. Com ele, além de ficar mais fácil aplicar os cremes, também sinto que faz com que o produto penetre mais na pele. E o mais importante, no meu caso que não tenho muito tempo, é que ele é realmente rápido e fácil de usar, não tenho que ficar horas massageando meu rosto e pescoço como fazia antes só com as mãos”, explica Viegas.

FOREO em família

Ana Paula ainda não consegue decidir se prefere a função de limpeza de pele profunda ou o massageador facial. Na verdade, está apaixonada pelos dois. “Tenho usado há duas semanas e posso dizer que já nesse período sinto diferença. Eu realmente não acreditava que isso era possível. Estava com algumas linhas de expressão que suavizaram consideravelmente e minha pele está mais clara. Hoje posso dizer que o custo do produto é um investimento que compensou muito para mim”, sinaliza. A executiva gostou tanto que a família inteira está de olho. A filha já quer seguir os passos da mãe e o filho, de 14 anos, está usando a FOREO para potencializar o uso do sabonete antiacne. “Ele está com a cara cheia de espinhas e a aparência já melhorou muito. E tem mais: meu marido reparou no meu rosto e falou que minha pele melhorou. Estou impressionada”, finaliza.