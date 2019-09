6 dicas de maquiagem para quem tem a pele sensível

Encontrar maquiagens que não irritem peles sensíveis pode ser bem difícil. Testar um novo produto pode ser desconfortável e causar alergias e irritações sem que saibamos exatamente quais os compostos que provocaram a reação. Por isso, é importante atentar-se a alguns pontos antes de escolher o que aplicar no rosto.

A maquiadora Joelle Nonni conversou com a revista Elle e deu seis dicas para evitar irritação ou alergia. Com esses cuidados, você conseguirá escolher suas maquiagens com mais tranquilidade e aproveitar melhor os produtos que já tem. Confira:

Preparar a pele antes da maquiagem

Antes de aplicar qualquer maquiagem, é muito importante preparar a pele – isso vale para as secas, oleosas e sensíveis. Especialmente nas peles alérgicas e irritadas, abuse da hidratação.

Além de um creme específico para peles sensíveis, a água termal também é uma ótima aliada para hidratar e acalmar o rosto. Joelle sugere fazer compressas com toalhas embebidas na água em dias que a pele estiver especialmente irritada.

Em qualquer momento do dia, aplique o spray antes e depois do hidratante para evitar a sensação de ressacamento da pele.

Sempre leia a lista de componentes

Existem alguns ingredientes que, quase sempre, causam irritação em peles sensíveis. Por isso, sempre leia a composição do produto, especialmente de bases, corretivos e pós, para evitar qualquer surpresa. Em geral, maquiagens com muitos conservantes ou com muito perfume não são seguras para esse tipo de pele.

Invista em maquiagens sólidas ou em bastão

Bases em creme ou em bastão normalmente não possuem muitos conservantes. Por isso, esses produtos são mais seguros para peles sensíveis. Além disso, como são formulados sem água, é mais difícil que as bactérias se proliferem com facilidade.

Preste atenção na data de validade

Apesar de só nos atentarmos à data de vencimento das maquiagens quando percebemos algum cheiro ou textura estranha, é muito importante seguir as recomendações do fabricante, especialmente nas peles sensíveis.

A maquiagem vencida pode causar alergias e infecções por conta da intensa proliferação de bactérias. Os pincéis e esponjas também podem espalhar microrganismos, dessa maneira, procure mantê-los sempre limpos.

Busque bases mais leves

“Sabemos que os pigmentos deixam a pele seca, podendo causar irritação, por isso, pessoas com pele sensíveis devem se dar melhor com bases mais leves, com menos cobertura e até BB creams”, explica Noelle.

A maquiadora aconselha usar a menor quantidade de pó possível, já que ele também resseca o rosto. Escolha os mais finos e aplique só nas áreas em que realmente é necessário controlar a oleosidade.

Experimente usar uma esponja para aplicar

As esponjas costumam funcionar melhor que os pincéis nas peles sensíveis. Isso acontece porque elas deixam o acabamento mais natural e conseguem aplicar o produto de forma mais homogênea em áreas ressecadas. Na hora de escolher a esponja, evite as que contêm látex na composição, já que o material pode causar alergia.

