6 cores de esmalte para brilhar no outono 2023

Em 2022, acompanhamos um verdadeiro boom no quesito nail art. Muitas tendências surgiram entre celebridades e nas redes sociais. Unhas metálicas, neon, degradê e com muita cintilância. As texturas devem continuar forte entre as apostas do ano, mas queremos também saber das cores de esmalte para o outono. Os tons costumam ser mais contidos nesta época do ano, a explosão de intensidade da primavera/verão dá espaço para nuances profundos e escuros.

Seguindo uma linha semelhante ao que vimos nas passarelas no começo do ano, nos desfiles das semanas de moda internacionais, o outono 2023 terá uma pitada de cor. Com direto aos tons terrosos, vibrantes e finalizações naturais. “A cartela de cores segue um padrão de proximidade para que converse com os looks e cores propostas pela estação, sendo assim, costumamos associar os tons de unhas que estão em alta com os looks expostos nos desfiles de moda”, explica Kelly Vial, dona do salão Entre Cílios e Unhas, localizado no Rio de Janeiro.

Para te ajudar a ficar antenada as principais tendências de unhas, confira abaixo 6 cores de esmaltes para brilhar no outono.

Magenta

“Eu apostaria no magenta, está sempre em alta e no outono será uma grande aposta”, indica Kelly Vial. Nem só de tons neutros vivem as unhas de outono, ok? Vale dar uma variada.

Nude

O nude chega com a pegada bem polida. “Nesse outono as unhas de aparências mais naturais e discretas vão continuar em alta, existem técnicas que irão seguir a linha em alta como lip gloss nails e as queridinhas unhas de iogurte”, conta Kelly Vial.

Marrom

Valeria de Freitas e Tayane Batista, manicures do Fil Hair & Experience, no Rio de Janeiro, apostam nos tons de marrom: caramelo, canela e bordô.

Azul Royal

O azul royal é outra cor para investir no outono. Se você quiser inovar além das cores, vale finalizar com um top coat com pequenas partículas de brilho.

Verde Jade

O verde mais escuro, como o jade, é a cara de outono e, de fato, estações do ano refletem nas unhas. “A maioria das clientes pintam as unhas de acordo com o clima”, conta Tayane Batista.

Vermelho Cornalina

O vermelho cornalina é a indicação de Kelly Viel, enquanto Valeria de Freitas e Tayane Batista acham que vale também apostar em tons de vinho.

Se você quiser explorar nail art usando essas cores, Kelly sugere investir em técnicas de degradês, air brush e finalizações metálicas. Qual foi o seu tom favorito?