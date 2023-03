Unhas decoradas com rosa metalizado são tendência! Inspire-se

As unhas decoradas com rosa metalizado estão com tudo! Esse é um reflexo do retorno da influência futurista na moda e do futuro lançamento do filme da Barbie, que inspirou a tendência chamada de Barbiecore. Nos últimos meses, a nail art navegou por muitos estilos, a Hailey Bieber que o diga. A modelo influenciou geral com a glazed donut nails. Deixemos a manicure lustrosa em segundo plano, pois chegou a hora do metalizado dominar.

Desde que foi anunciado que a boneca mais famosa do mundo ganharia uma versão cinematográfica em live-action, tudo mudou. O movimento Barbiecore chegou às passarelas, tapetes vermelhos e, agora, temos isso nas unhas, de forma básica e artística.

Esmalte pink metalizado!

Quer mergulhar de cabeça na tendência? Então essa é a inspiração ideal, uma bela manicure completamente pink e metálica.

Unha decorada minimalista

Não é preciso exagerar, você pode apenas decorar as unhas com detalhes rosa metalizados. Corações, flores, bolinhas, vai de acordo com a sua criatividade. Ou você pode apostar em adornos, como folhas holográficas, que também garantem o efeito metalizado:

Continua após a publicidade

Barbiecore metálico e mermaidcore

Eis que temos a junção de mais trends! A manicure britânica Anouska Anastasia é bastante criativa em suas unhas e uma das criações dela foi esse acabamento metálico com o relevo de concha.

Francesinha metalizada

Não seria possível trazer inspirações de unhas decoradas sem um clássico: a francesinha. Sim, temos a versão metálica e rosa desta manicure.

Explore duplas finalizações e cores

Ainda nas francesinhas, dá para optar por diferentes finalizações, como opaco e metalizado, ou cores. Rosa funciona muito bem com vermelho, resultado é belíssimo. Bora se jogar no rosa?