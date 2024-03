5 nail arts de borboletas que vão te encantar

As unhas têm se tornado uma janela para a nossa personalidade, seja em datas comemorativas ou na rotina do dia a dia, sempre queremos uma unha decorada que demonstra nossa individualidade e paixões. E entre as grandes tendências que vêm ganhando espaço está a nail art de borboletas! Que tal se inspirar?

Nail art de borboleta cromada

Nada melhor do que unir tendências, não é mesmo? Uma das principais propostas quando se trata de unhas de borboleta é tornar as suas unhas a própria asa do inseto, com linhas irregulares que remetem aos desenhos que usualmente vemos.

E para conseguir o design é simples, comece passando uma cor de base nas unhas — esse é o momento de você testar novas cores e texturas, desde o brilho até os metálicos — e, quando estiverem completamente secas, faça o desenho da asa com um esmalte metalizado ou com a ajuda de um pó cromado.

Para dar aquele toque final, aplique pequenas pedrarias nas asas.

Mas, se você prefere trazer uma inspiração mais realista das asas da borboleta, se inspire no seu tipo preferido e copie os padrões e cores vistas no inseto, por exemplo, a borboleta-monarca.

Nail art de borboleta minimalista

Se você é do time de quem não tem paciência para fazer esmaltações mirabolantes, mas ainda quer trazer borboletas para as unhas, temos o design perfeito para você.

Aplique a cor de base da sua escolha nas unhas, não deixe que as inspirações te limitem! Em seguida, no dedo médio e no anelar, faça um desenho delicado da metade de uma borboleta em cada dedo, com a cor de sua escolha.

Por fim, faça seu estilo de francesinha favorito no resto das unhas para dar um toque de elegância.

Francesinha de asa de borboleta

As francesinhas são clássicas no mundo das unhas, e podem ser transferidas para diversos designs especiais, dando uma modernizada ao estilo.

Com a ajuda de um pincel fino, desenhe a parte superior das asas da borboleta no topo das unhas, se certificando de que as antenas irão estar direcionadas abaixo. Depois de fazer o desenho, não sinta medo em acrescentar detalhes delicados com esmalte preto e branco, e finalize desenhando a cabeça e as antenas do inseto.

Um clássico transformado em natureza!

Borboletas no céu

Nem todo mundo consegue fazer uma nail art elaborada que precise de pincéis e um milhão de técnicas diferentes, mas ainda precisamos de algum detalhe que traga elegância, não é mesmo?

Uma ótima solução é usar pequenos adesivos para unhas no formato da borboletas – prático e bonito.

Para assegurar os adesivos, aplique uma camada de esmalte transparente por cima.

Francesinha e pequenas borboletas

Para um estilo clássico e elegante, misture a francesinha com pequenos desenhos de borboleta ao longo das unhas. Para simplificar a esmaltação, opte por fazer o desenho do inseto de perfil, assim você apenas terá que fazer só uma asa por borboleta. Adesivos também são opções.

Agora, suas unhas têm as asas necessárias para voar!

