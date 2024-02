Unhas azuis: 7 nail arts para você explorar a cor

Azul bebê foi eleita a cor do ano de 2024 pela Suvinil. Assim, já se prepare para encontrar a cor em decorações, nas passarelas e, sim, nas unhas. Há um tempo, famosas como Sofia Richie e Sabrina Carpenter já vinham explorando o azul com as blueberry milk nails. Esse ano, a tendência ganha ainda mais força. Mas não é só o azul clarinho que fará sucesso. Quer apostar na tendência? Separamos inspirações de unha azul, seja em esmaltação clássica ou nail arts.

Azul é um tom versátil, que pode dar tanto um ar mais sério ao look, no marinho por exemplo, ou um ar mais descontraído com um azul turquesa e outros tons mais abertos.

E, para além da tonalidade em si, é possível explorar diferentes nail arts com essa cor. Por isso, separamos algumas opções para te inspirar a sair correndo para o salão e dar muita personalidade às suas unhas. Confira abaixo:

Unha azul cromada

O efeito cromado traz todo um estilo para o look e é uma das maiores tendências dos últimos tempos.

Em tons mais claros, essa versão fica ainda mais evidente, realçada, e é a opção ideal para quem gosta de sair do básico, mas não curte muita informação nas unhas, como desenhos e formas.

Já para quem quer um estilo mais elegante, o azul escuro, como na imagem acima, é a pedida!

Nail art azul com formas geométricas

Fazer um xadrez nas unhas ou adicionar outras formas geométricas é para quem gosta de ousar mais. Você pode seguir o mesmo padrão em toda a mão, destacar apenas um dedo ou ainda mesclar as formas e intercalar diferentes ideias entre as unhas.

E vale tudo: triângulos, quadrados, retângulos, círculos e até todos estes elementos juntos.

Francesinhas azuis

Parece básico demais? Nada disso! Apesar desse estilo ser um clássico, existem formas criativas e divertidas de explorá-lo.

Alternar os tons de azul nas francesinhas, testar a “francesinha invertida”, colar pedrarias (como na foto acima) ou ainda fazer esse modelo em um formato mais quadrado são algumas das possibilidades para fugir do óbvio.

Nail art ombré azul

Sabe quando a unha começa em um tom mais escuro e vai ficando mais clara em uma espécie de degradê? Esse é o estilo ombré, que vem fazendo sucesso por, assim como o cromado, ser uma opção para quem curte ousar sem desenhos mais marcados.

Para fazer é fácil: basta aplicar uma camada de base nas unhas. Em seguida, pegue uma esponjinha e passe as duas cores escolhidas (que podem ser azul claro e nude, por exemplo). Transfira para a unha dando batidinhas, para criar o efeito de transição.

Nail art azul com traços

Os traços podem servir para “dividir” a unha em dois tons de azul ou apenas para dar um toque a mais na sua escolha de esmalte. Uma opção, por exemplo, é passar um tom mais nude como base e fazer desenhos em azul claro. Assim, você terá uma unha discreta, mas nada básica.

Nail art com desenhos variados

Aqui é para quem gosta de ousar para valer e colocar a criatividade em jogo. Use sua imaginação e seu gosto para se jogar sem medo e de maneira divertida, explorando flores, corações, formas e até referências de séries e filmes que você gosta. Quer aprender a nail art acima? Pega o passo a passo:

Nail art azul minimalista

Assim como a galera que gosta dos traços, o estilo minimalista permite que você mantenha uma unha mais discreta, mas saia do “mais do mesmo”.

Pode ser uma bolinha na ponta de um dedo, na base da unha ou apenas uma unha pintada em um tom de azul diferente. O importante é trazer um toque a mais, mas sem exageros.