5 cores de esmalte tendência para o outono 2024

O outono está a todo vapor, ditando suas próprias tendências para sobreviver ao clima frio, e entre os detalhes a adaptar estão as nossas cores de esmalte prediletas. Na estação, é comum ver um foco em tonalidades terrosas ou alaranjadas, para representar a queda das árvores e a necessidade por cores profundas, e dando espaço para a intensidade apenas na primavera e no verão.

No tapete vermelho do Festival de Cannes, por exemplo, a modelo Bella Hadid mostrou uma esmaltação simples, assinada pela nail artist Emi Kudo, que é a aposta perfeita para a estação: as unhas café com leite, que nada mais é do que o famoso marrom claro. Para além da tendência, conversamos com Dani Trigas, nail expert e fundadora do Studio Psycho, sobre suas principais apostas de esmaltes para o outono 2024. Veja:

5 cores de esmalte para o outono 2024

Taupe

“Entre as cores ideais para o outono de 2024, eu destaco o taupe para uma estação quentinha e, também brilhosa”, conta a nail expert. Este é um marrom-acinzentado escuro, perfeito para esmaltações mais elegantes ou, inclusive, para aqueles que querem roubar as unhas de Bella Hadid para se adentrar nas unhas de café com leite. O tom de marrom ainda é ideal para quem prefere um esmalte neutro.

E em CLAUDIA, nós já demos nossos principais palpites sobre como aderir a essa esmaltação, você confere no link!

Velvet Caramel

O velvet caramel é a segunda aposta da fundadora do Studio Psycho, que ela descobre como o “bege da vovó, repaginado e com um glow de efeito cat eye”. A tonalidade carameliza é mais uma escolha ideal para se manter na paleta neutra e terrosa da estação, mas chega com um charme de brilho que surpreende nas unhas. Neutra mas jamais básica, não é mesmo?

Azul Acinzentado

Não é porque é outono que acabaram as oportunidades de usar cores nas unhas, isso porque o azul nas unhas veio para ficar! Não à toa que a profissional recomenda as tonalidades azuis para as esmaltações da estação, a cor foi identificada como a cor favorita da população mundial por pesquisa realizada pela YouGov em quatro continentes, além de ter sido eleita a cor do ano pela Suvinil.

Dani, porém, aposta especialmente no azul com fundo acinzentado, que deixa as unhas elegantes e profundas sem apagar por completo a cor vibrante que existe por trás da mistura.

Mas, se você quiser explorar outras possibilidades com a cor, você pode optar por tonalidades mais claras, como o azul bebê, para trazer um pouco de luz à esmaltação, além de se mostrarem delicadas e femininas. Já se você quer continuar seguindo o mood outonal, aposte em tons de azul mais fechados ou escuro para transparecer elegância e, inclusive, opulência.

Cinza Glazed Donut

Entre as seleções da nail expert, nós destacamos o cinza glazed donut – mas, o que seria exatamente isso? O termo se inspira na tendência favorita da modelo Hailey Bieber, as glazed donut nails, ou seja, as unhas cromadas ou metalizadas com fundo cintilante.

O tom em si é um cinza claro simples, perfeito para quem curte esmaltações mais elegantes e delicadas. O charme, porém, vai para o efeito cromado colocado por cima do esmalte, que traz brilho às unhas, mas ainda as mantém profundas para a estação.

Midnight Black

E é claro que não poderíamos deixar de fora o preto para as unhas de outono, mas não é qualquer preto, é o midnight black. A tonalidade conta com fundos de azul escuro em sua composição, sendo a cor perfeita para quem quer uma esmaltação profunda e elegante para o outono.

