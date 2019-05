4 dicas para não errar na escolha do salão de beleza

Escolher um salão de beleza sempre é um dilema para as mulheres. Para não errar mais nas escolhas e sair sempre satisfeita do local escolhido, conversamos com Simone Batista, especialista em beauty business e criadora do ‘Salão de Beleza de Sucesso”. Ela dá dicas práticas do que observar na hora da decisão.

Confira 4 dicas para escolher seu salão de beleza

Limpeza do ambiente e materiais

Antes de mais nada você deve verificar se o salão escolhido está adequado às normas de vigilância sanitária. Por isso que é importante sempre fazer uma visita ao lugar, para observar a limpeza geral dos ambientes.

No caso de manicures o cuidado deve ser redobrado. “A profissional deverá abrir o saquinho de alicate na sua presença e as lixas de unhas e espátulas devem ser descartadas após o uso”, explica Simone Batista.

O perfil nas redes sociais

“Mesmo que você esteja buscando um espaço apenas para fazer um serviço esporádico ou um procedimento mais complexo, tire uns minutinhos para pesquisar os comentários das clientes, o posicionamento e pedir indicações”.

Além disso, também vale a pena enviar um direct ao salão. Dependendo do atendimento ou da resposta você vai conseguir ter uma ideia de como é o salão.

Capacitação dos profissionais

É essencial que o salão escolhido tenha profissionais capacitados e que estejam por dentro das tendências do mercado. Isso é muito importante, já que o espaço deve sempre estar atualizado nos produtos e técnicas.

Atendimento

Sabe aquela expressão de que a primeira impressão é a que fica? Então, é exatamente isso. O atendimento que você receber no primeiro contato já vai demonstrar a preocupação com a qualidade e excelência.

“Um salão de qualidade sabe que a vida está cada dia mais corrida e que para se destacar precisa entender a realidade dos clientes”, afirma Simone.

