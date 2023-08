Um festival de conhecimento e autoconhecimento

Plano A, plano B, C… o abecedário inteiro. Isso que você precisa para vivenciar o Hacktown, festival de criatividade e inovação que acontece em Santa Rita do Sapucaí, Sul de Minas Gerais, até este domingo. A abundância de atividades oferecidas faz os visitantes terem que lidar com a impermanência e também exercitar a presença. Tarefa difícil, porque a vontade é de estar em vários lugares ao mesmo tempo.

Em meio a temas futurísticos, e até dentro deles, o presente, a presença, as mudanças, a felicidade, foram assuntos constantes. Ana Cortat, VP Brand and Connections Strategy na Soko, e Andréa Álvares, pensadora independente e fundadora da Camomila, mostraram que o sucesso nem sempre é o que aprendemos quando éramos pequenas e que o caminho para essa constatação não foi fácil.

“Eu sou muito filha da meritocracia, assim, eu cresci com essa ideia de que você tinha que dar conta. Então, eu fui a melhor aluna do colégio, a melhor aluna da faculdade. Eu nunca me perguntei por que eu tinha que ser a melhor. Nunca me perguntei por que eu tinha que trabalhar 20 horas por dia. E aí eu, naquele momento específico, no terceiro burnout, eu entendi que estava muito errado. Eu tinha um carro enorme, um motorista, um salário gigante, viajava para fora do país, um time maravilhoso e eu era profundamente infeliz. E aí eu precisava sair desse lugar”, disse Ana Cortat. E ela se transformou. “O único jeito da gente se trazer de volta é sabendo quem a gente é.”

Andréa, após uma vida profissional dedicada à grandes empresas, se viu perdida após uma demissão. Assim como Ana, foi na peregrinação que encontrou um caminho para o autoconhecimento e mudança de rota. “Fiz o Caminho de Santiago, na Espanha. Lembro que estava andando pela trilha de pedras, cansada, quando um peregrino passou e disse “sempre há um caminho mais suave”. Ao olhar para o lado vi uma trilha de grama e constatei, ao longo dos mais de 800 quilômetros, que em grande parte do caminho há realmente um caminho mais suave”, relembrou.

E são ensinamentos como esses que vivencia quem se dispõe a peregrinar pelo Hacktown e percorrer os caminhos da cidade do Sul de Minas, pequena no tamanho, mas gigantesca nas conexões e exemplos. Uma cidade que aposta na criatividade e felicidade como medida de sucesso. E que tal fazermos o mesmo?