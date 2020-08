Maju Coutinho é atacada por apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais

Maju Coutinho vem sendo atacada nas redes sociais por apoiadores de Jair Bolsonaro, após a jornalista afirmar que o presidente não prestou solidariedade às vítimas da Covid-19 durante um evento batizado de Brasil Vencendo a Covid-19. A declaração de Maju aconteceu na edição do Jornal Hoje da última segunda-feira (24).

A hashtag #MajuMentirosa, criada por bolsonaristas, entrou para os Trending Topics (assuntos mais comentados) do Twitter depois que o próprio presidente fez uma postagem na rede criticando Maju e a Globo.

“A Globo, como sempre, mentindo a meu respeito: ‘nem Bolsonaro, nem as autoridades do Governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares.'”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

Para se defender, o presidente publica um trecho do pronunciamento de uma médica, durante solenidade. Ao final de seu discurso, ela pede um minuto de silêncio. No entanto, nem Bolsonaro, tampouco outros membros do governo, prestaram homenagem adicional.

– A Globo, como sempre, mentindo a meu respeito: "nem Bolsonaro, nem as autoridades do Governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares." pic.twitter.com/mY8xCej8i2
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 25, 2020

Rapidamente, os apoiadores do presidente levantaram a hashtag ofensiva à jornalista e também #GloboLixo e #FakeNews. “Ontem foi 1º de abril para a #MajuMentirosa mentir na cara dura daquele jeito?”, disse um internauta. “Ela só está lá pra lacração da emissora, todo mundo sabe que é péssima, gagueja, lê errado, fraca demais”, declarou outro.

Veja alguns dos tweets abaixo:

Não importa mais o quanto vocês da #GloboLixo mentem! O povo encontrou a verdade nas redes sociais! Somos 210 milhões de brasileiros em busca da verdade! #MajuMentirosa pic.twitter.com/WVYRulYPKC
— Olavistas 100% Bolsonaro 🇧🇷🇺🇸🇮🇱 (@ConsOlavistas) August 25, 2020

#MajuMentirosa O que a Rede Globo faz é crime. Ela não faz jornalismo. É simplesmente estarrecedor. pic.twitter.com/CmuzFsh1ym — Kelynda3️⃣8️⃣🇧🇷😎👊 (@Kelynda5) August 25, 2020

Por outro lado, muitos internautas estão usando o Twitter para defender Maju. Veja alguns exemplos:

Eu vendo os minions TENTANDO derrubar a Maju Perfeita: #MajuMentirosa pic.twitter.com/VueJ61Slcv
— séujo (@sergioshdaso) August 25, 2020

Diante dos ataques raivosos dos extremistas que criaram a tag #MajuMentirosa pelo simples fato de Maju cumprir com seu dever de informar o povo, só nos resta passar pela sua timeline com esse vídeo para exaltar essa mulher maravilhosa! #MajuMaravilhosa pic.twitter.com/lYLz2JWl3Q — #AgoraÉQueSãoElas (@AEQSE) August 25, 2020

