Prepare-se! Com Vênus em Leão, o clima vai esquentar

Vênus, o planeta que rege as relações afetivas e amorosas, o coração e seus prazeres, está transitando por Leão. Essa é sem dúvidas uma conexão ardente, visto que esse quinto signo do zodíaco já se destaca por seus relacionamentos românticos e altamente prazerosos.

A estadia do astro, que começou no dia 27 e terminará apenas no dia 21 de julho, promete influenciar positivamente os seus vínculos amorosos.

Portanto, será normal valorizar ainda mais sua aparência, sentir-se altamente atrativa e suscetível aos encantos de pessoas próximas a ti neste período. Use e abuse desta energia do signo de Leão!

Amores à primeira vista e a valorização de sentimentos profundos vão estar em alta. Vênus quer que você saiba que pode ter tudo daqui pra frente, se souber aproveitar as oportunidades.