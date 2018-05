A astrologia romântica por trás do casamento de Meghan e Harry

O tão esperado casamento de Meghan Markle e príncipe Harry acontece no próximo sábado (20) e a Elle inglesa fez uma análise completa de como a posição dos astros estará no grande dia. Segundo a publicação, a astrologia para a data é tão perfeita – apontando uma vida de amor verdadeiro e um dia estonteante – que dá a impressão de que existe um astrólogo real a postos para definir o dia ideal para datas importantes como essa.

Na ocasião, a Lua estará em Câncer, signo de Lady Di. Além disso, esse é o signo que representa a maternidade, família e toda a nossa gama de emoções.. Então a presença da mãe do noivo será ainda mais significativa do que o diamante do anel de noivado que pertencia a ela. Outro pronto positivo da Lua em Câncer é a garantia um espírito de carinho e adoração ao casal, além de aumentar as chances de que eles tenham filhos em breve.

À primeira vista, pode-se não entender a atração entre uma leonina, como Meghan, e um virginiano, como Harry. Apesar de os opostos realmente se atraírem nesse caso, a verdadeira chave na compatibilidade astrológica é o signo ascendente – não os signos do Sol que estamos acostumados a ler em nossos horóscopos.

Harry e Meghan nasceram sob a influência dos sinais crescentes opostos de Câncer (Meghan) e Capricórnio (Harry). Câncer representa segurança e carinho, enquanto o ascendente em Capricórnio traz estrutura e proteção.

Outro ponto importante: a Vênus de um homem mostra o que ele acha atraente e também o tipo de energia da “Deusa” que ele está procurando em uma mulher. A Lua de Meghan, que representa seu feminino interno, está no signo de Libra, criando uma conexão de amor superdoce. Já a Vênus de Meghan, que mostra o que a atrai em um homem, está no signo de Virgem, o que significa que ela seria atraída por um homem inteligente, o que faz todo o sentido em ela ter se apaixonado por Harry.

Tudo isso mostra como os dois foram instantaneamente magnetizados um pelo outro!