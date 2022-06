Saturno retrógrado: entenda como o fenômeno afeta a sua vida

Você provavelmente já ouviu falar no mercúrio retrógrado: quando o planeta — responsável por nossa comunicação — passa a se movimentar de “forma reversa”, a energia terrestre acaba sendo prejudicada: brigas acontecem, aparelhos quebram e os conflitos tendem a acontecer com mais facilidade. Felizmente, esse fenômeno terminou no início do mês. Isso significa que estamos livres de influências cósmicas desagradáveis? Jamais!

Agora é a hora de sentir os efeitos do saturno retrógrado — que vai durar até 23 de outubro. “Quando um planeta está retrógrado, a tendência é que a sua energia atinja a nossa vida de forma contrária. Além disso, o período faz com que o astro tenha uma aproximação energética com a Terra, intensificando bastante o seu poder”, explica Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

Agora, se Mercúrio rege a comunicação, quais assuntos são comandados por Saturno? E como podemos lidar com esse período? Confira a seguir:

Saturno retrógrado: o que significa?

De acordo com Yara Vieira, Saturno é o planeta do carma, das lições de vida e da forma como vamos nos portar perante a sociedade. Portanto, quando esse astro fica retrógrado, significa que teremos que passar pela resolução de algumas dívidas cármicas.

“É um período de grandes aprendizados e evoluções. Porém, não é fácil encarar e resolver os nossos erros de forma adulta. Sendo assim, o momento acaba proporcionando muita dor emocional”, esclarece.

Mas calma, que apesar de Saturno falar sobre os carmas, este também é o planeta da justiça: “Assim que a sua movimentação voltar ao normal, as recompensas serão equivalentes ao seu esforço neste período”, diz.

Impactos positivos e negativos do saturno retrógrado

Como falamos anteriormente, este é o planeta da justiça. Por isso, ele também acaba impondo limites em nossa vida, principalmente em assuntos que envolvam a responsabilidade e a disciplina.

“Quando a sua movimentação está retrógrada, o peso dessas responsabilidades acaba saindo de cima da gente. Você até pode sentir uma certa liberdade, dependendo do signo que estiver posicionado em Saturno no seu mapa astral”, afirma.

De forma geral, a especialista pontua que a melhor forma de lidar com Saturno retrógrado é analisando a maneira em que agimos para conquistar nossos sonhos e objetivos. “Lembrando que essa é uma fase na qual precisamos dar o nosso melhor. Caso contrário, é possível ser afetado pelo carma no futuro.”

A seguir, Yara Vieira lista as principais influências de Saturno retrógrado no dia a dia:

Discussões com autoridades;

Maior consciência sobre as mudanças que são essenciais à nossa vida;

Excesso de culpa;

Maior paciência;

Dificuldade de confiar em si mesmo;

Período de depressão e tristeza

“O autoconhecimento é a arma mais poderosa para entender quais foram os erros de suas ações no passado e como consertá-las hoje para ter sucesso no futuro. Tenha jogo de cintura, pois as cobranças cármicas podem surgir”, declara.

Yara também nos aconselha a ser mais cuidadosos com a maneira em que nos apresentamos para as outras pessoas “Evite discussões desnecessárias e exaltadas nestes meses”, reitera.

Como lidar com o Saturno retrógrado?

A especialista declara que a melhor forma de aproveitar a influência de Saturno retrógrado é focando em projetos beneficentes que vão ajudar tanto o meio-ambiente quanto o ser humano. “Claro, precisamos agir com o coração, e não somente com medo das consequências que o astro pode nos proporcionar. Mas como esse é o planeta da justiça, precisamos — como sociedade — pensar no que é justo para todos”, clarifica.

“Se o movimento está aqui para nos ajudar a evoluir, o melhor caminho possível é o da compreensão de nossas falhas. Busque redenção e lute para não cometer os mesmos erros novamente. Assim, você será recompensado pela energia no futuro e lidará muito bem com os próximos ‘saturnos retrógrados’”, reitera.

Evento acontece apenas uma vez por ano

Para o nosso alívio, saturno retrógrado acontece apenas uma vez por ano, permanecendo por quatro meses nessa movimentação: “Não é uma fase fácil. Precisamos de muita dedicação e autoconhecimento para aproveitá-lo da melhor forma possível”, conclui a astróloga.