Portal 12/12: como aproveitar o último portal energético do ano

Nesta quinta-feira (12), o último portal do ano será ativado, simbolizando a finalização de ciclos e o alinhamento de propósitos para 2025. Ele ocorre anualmente desde 1994, quando foi ativado na Grande Pirâmide do Egito.

De acordo com Nina D´Oyá Igbalé, consultora esotérica da Astrocentro, “O portal 12/12 é um momento de grande potencial energético e espiritual, marcado pela conexão entre o universo e a Terra.”

O evento marca um período de transição, oferecendo a oportunidade para refletir. “Esse período é visto como um momento de intensa transformação espiritual, onde a energia cósmica favorece a introspecção, a cura emocional e o estabelecimento de novos objetivos”, diz.

Como o portal se diferencia dos demais?

O Portal 12/12 também permite o estabelecimento de metas e intenções, bem como fortalece a conexão espiritual e aumenta a confiança no processo de transformação pessoal.

Outro aspecto importante é a relação com a natureza e o equilíbrio universal. “Esse é um período para buscar harmonia em nossas vidas e em nossos relacionamentos, o que pode resultar em um comportamento mais empático e uma maior sensibilidade às necessidades dos outros”, acrescenta.

Nina também estabelece comparações com os outros meses: “Enquanto os portais de números como 11/11 são conhecidos por promoverem uma conexão mais forte com o propósito de vida e os portais 8/8 estão mais ligados à manifestação de desejos materiais, o 12/12 tem um caráter mais espiritual e transformador. Ele atua como um ponto culminante, trazendo uma energia de integração das lições aprendidas ao longo do ano, ajudando-nos a liberar o que não serve mais.”

Tarot

Para o Tarot, o Portal 12/12 é regido pelo Arcano XII – O Enforcado. A cabeça invertida nos convida a adotar uma postura diferente para as situações, ou seja, ter a oportunidade de reavaliar os desejos para o próximo ano.

Numerologia

Para a numerologia, o portal 12/12 combina a energia do 3, pois é a soma dos números 1 e 2, e representa a comunicação, enquanto o 12 está associado à completude e harmonia, ressaltando a importância de se concentrar na força interior para atingir os objetivos.

O número doze, além de estar conectado à quantidade de meses do ano, é formado pelos números 1 e 2, que representam, respectivamente, crescimento e motivação. A transformação consiste em atravessar o momento de transição para alcançar a limpeza energética.

Astrologia

A oposição entre Vênus e Marte pode intensificar relacionamentos, sendo o momento ideal para fortalecer a autoconfiança. Além disso, o Mercúrio retrógrado em Sagitário exige paciência e revisão de planos.

Já Marte retrógrado em Leão traz questionamentos sobre motivações. Para aproveitar a energia, ajuste suas ambições e foque no planejamento.

“O que podemos esperar desse portal é uma intensificação da energia cósmica, que traz à tona emoções e situações do passado que precisam ser liberadas. É um momento poderoso para fazer uma introspecção profunda e identificar padrões ou crenças limitantes que não servem mais. O 12/12 convida à cura e ao perdão, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros, permitindo uma renovação emocional e espiritual”, complementa a consultora.

Rituais para o Portal 12/12

Com a chegada de dezembro, o sentimento de renovação paira pelo ar. Por isso, é importante realizar limpezas energéticas e praticar a meditação, a fim de renovar os ciclos e obter vibrações positivas para melhorar a conexão com o Universo.

Além disso, para aproveitar ao máximo a energia do portal, a profissional recomenda práticas de gratidão pelos aprendizados do ano, autocuidado e conexão com a natureza, priorizando a saúde física e mental a fim de restaurar o equilíbrio.

Por fim, Nina destaca a necessidade de definir os planos para o futuro e realizar rituais de liberação: “Escreva em um papel tudo o que deseja deixar para trás — crenças limitantes, padrões negativos ou situações não resolvidas. Em seguida, queime e destrua o papel como um gesto de desapego, liberando essas energias para seguir em frente”, destaca.

