Portal de Leão: a importância de 08/08 na numerologia

Esta quinta-feira representa um dia importante para a numerologia: a data, 08/08, traz o alinhamento cósmico conhecido como Portal do Leão, um momento excelente para definir intenções e transformar os seus sonhos em realidade.

Todos os anos, Terra, Sol e a estrela Sirius, a mais brilhante do céu e conhecida como o Sol espiritual, se alinham, criando um portal energético que traz abundância, boa sorte e oportunidades.

Em 2024, o portal está aberto entre 26 de julho e 12 de agosto, com seu pico no dia 08/08.

Para a numerologia, o 8 traz vitória, prosperidade, harmonia e responsabilidade, representando o símbolo do infinito. E, neste ano, ele é triplo: temos o do dia, o do mês e o do ano, visto que as somas de 2024 (2+2+4) fazem deste um ano 8.

Como antecipou nossa colunista, Cris Paixão, o momento é potente e conspira a seu favor. Portanto, não deixe de aproveitar: jogue seus desejos para o universo, e cultive pensamentos positivos e de crescimento, visto que tudo o que manifestamos tende a se concretizar.

Hora da transformação!

O Portal 8/8/8 favorece olhar para além do ego, rever padrões limitadores e manifestar desejos. Para aproveitar esta energia, vale investir em banhos de limpeza energética, acender velas, sobretudo nas cores dourada, prata ou pérola, e meditar suas vontades.