Descubra qual carreira seguir de acordo com a numerologia

A numerologia é uma ferramenta poderosa capaz de revelar tanto os nossos traços de personalidade quanto possíveis direcionamentos para o futuro. Portanto, que tal aproveitar a técnica para descobrir quais carreiras melhor se adaptam a quem somos? “Escolher o caminho profissional ideal não é tarefa fácil, e a numerologia definitivamente nos beneficia nesse quesito”, aconselha Nina D’Oyá Igbalé, espiritualista do astrocentro.

Segundo a especialista, ao realizarmos escolhas de carreiras que se assemelham a nossa personalidade, temos maiores chances de alcançar o sucesso. “Acho importante ensinar as pessoas a fazerem o cálculo e saber quais são as melhores profissões de acordo com o resultado”, afirma.

Ela faz um alerta: “Escolher uma profissão que não esteja ligada a sua numerologia pode acarretar em uma trajetória não tão bem-sucedida.”

Como fazer o cálculo de numerologia profissional

Para selecionar a carreira ideal, devemos observar tanto o número de nascimento (data e mês) quanto o número de trajetória de vida (ano em que nascemos).

“Depois, basta somar todos os números individualmente, reduzindo-os a um resultado de 1 a 9. Por exemplo: quem nasceu em 16/12/1970, deve fazer o seguinte cálculo: 1+6+1+2+1+9+7+0 = 27. 2+7 = 9. Logo, nove é a sua numerologia profissional”, esclarece.

Significado de cada numerologia profissional

E aí, calculou o seu resultado? Então confira os significados de 1 a 9:

Número 1

O número 1 representa as pessoas que podem se destacar em carreiras independentes ou que exijam altos níveis de liderança. Melhores opções profissionais:

CEO

Oficial ou Comandante do Exército

Líder político

Número 2

O número 2 traz pessoas com tendências criativas e carismáticas. Segundo Nina, se dão bem em campos criativos como:

Designer

Artista

Escritor criativo

Mediadores

Conselheiros

Oficiais de relações públicas

Vendedores

“Todas as profissões ligadas ao público, que envolvam contato direto com pessoas, possuem apelo para quem tem essa numerologia”, revela.

Número 3

O número 3 representa pessoas amigáveis, alegres e prestativas, boas tanto em se expressar, quanto em entreter os outros. Portanto, a indústria do entretenimento acaba sendo a melhor opção para elas. Pense nas seguintes carreiras:

Atuação

Escrita

Cantor

Comediante

Número 4

O número 4 revela indivíduos multi-talentosos que, apesar de serem extremamente competentes, não se preocupam tanto com dinheiro. As melhores profissões são:

Jornalismo

Advocacia

Consultor

Engenheiro

Tecnólogo

“Caso este seja seu número, evite profissões especulativas como mercado de ações e jogos de azar. O caminho ideal envolve ambientes mais formais”, alerta.

Número 5

Aqui, falamos sobre profissionais dedicados, inteligentes e também versáteis. Podem optar por carreiras em:

Atuação

Música

Jornalismo

Direito

Cinema

Vendas e marketing

Oratória

Detetives

De acordo com a espiritualista, o leque de opções para estas pessoas é bastante diversificado, visto que possuem muito foco e dedicação, buscando sempre se aprimorar.

Número 6

O número 6 traz pessoas altamente responsáveis e respeitadas. “Com ótimas habilidades de relacionamento, costumam ser criativas e calmas”, afirma Nina. Por isso, devem optar por profissões como:

Arquitetura

Designer de moda

Designer de interiores

Medicina

Marketing

Relações públicas

Consultor

“Devido à postura que impõe respeito e domínio, costumam ter sucesso em áreas que exijam este tipo de performance”, clarifica.

Número 7

O número 7 costuma trazer uma energia introvertida, espiritual, séria e trabalhadora. Segundo a especialista, as profissões que melhor se encaixam neste perfil são:

Espionagem

Pesquisador

Inovador

Escritor

Professor

Treinador

Áreas relacionadas às ciências ocultas, religiões e espiritualidade

“As pessoas que nascem sob esta numerologia estão muito ligadas ao misticismo de uma forma geral”, pontua.

Número 8

O número 8 inspira uma intensa afeição por dinheiro, riquezas, poder, administração e gestão. Portanto, devem optar por carreiras em:

Finanças

Serviços administrativos

Bancos e investimentos

ONGs

Imóveis e construção

“Também podem ter sucesso como políticos e líderes organizacionais. Apesar do ponto forte não ser a liderança, e sim o seu alto poder administrativo, costumam ser bem-sucedidos em áreas que lhes impulsionem ou tragam emoção”, diz.

Número 9

Por último, Nina revela que as pessoas regidas pelo nove costumam ser humanitárias ou grandes guerreiras. Elas devem optar por:

Profissões humanitárias

Carreira militar

Serviços policiais

Esportes

“Os nascidos sob esta numerologia são extremamente fortes e sociáveis e, por isso, costumam ter fortes ligações com as forças armadas, devido ao seu equilíbrio psíquico”, conclui.