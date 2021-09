Primeiro sinal de uma maré de sorte, Lua Nova em Virgem será encantadora!

O mês de setembro mal começou e nós já seremos agraciadas pelo Universo com uma encantadora Lua Nova em Virgem, que promete ser o botão start de um período de glória e êxtase para todos os signos. Seja na área financeira, profissional, familiar ou amorosa, todos serão favorecidos por esta Lua – que começa no dia 6 de setembro.

Simultâneo aos raios lunares, Urano estará exercendo uma influência positiva a todos os signos do zodíaco, transmitindo o que for necessário para que sonhos e desejos sejam alcançados.

Confira as previsões da renomada astróloga Susan Miller e aproveite o período de bonança!

Áries

Os raios da Lua Nova do dia 6 prometem deixar a sua vida bem agitada neste mês que promete ser altamente produtivo, ariana! Seja uma lista de afazeres pessoais ou profissionais, você precisará ser ágil para resolver todas as pendências e detalhes que surgirão com relação aos seus planejamentos. Ao mesmo tempo, Urano estará te transmitindo uma enorme energia, confiança e ambição para progredir. Neste mesmo período você poderá se sentir mais sociável e isto pode ser bom para o seu relacionamento com seus amigo ou com o seu affair.

Touro

A Lua Nova do dia 6 será o ponta pé inicial da tendência romântica que o mês de setembro promete para o seu signo solar, taurina. Iluminando a sua casa de amor verdadeiro, esta Lua que traz novas oportunidades em um piscar de olhos promete animar a sua vida amorosa visivelmente. Atenção solteiras que querem se jogar de cabeça em um caso amoroso, temos uma boa notícia! Relacionamentos que se iniciarem neste período prometem ser longínquos. Agora, para você que já está em um relacionamento, as coisas ficarão quentes — coincidentemente o Dia do Sexo também é no dia 6, aproveite!

Gêmeos

Prepare-se para as mudanças, geminiana, pois a Lua nova do dia 6 promete trazer transformações otimistas. Seja no seu ciclo familiar ou quer seja aquela tão esperada reforma em casa ou até mesmo uma mudança de residência, certamente você ficará contente com os resultados. No amor, uma nova relação afetiva pode surgir e este seu novo cônjuge pode ser a sua maior companhia daqui pra frente, principalmente se ambos curtirem ter um acompanhante para fazer uma refeição. Seja quais forem as tendências, elas prometem ser duradouras por pelo menos seis meses. Não é à toa que esta Lua pode se tornar uma das suas favoritas de 2021.

Câncer

Se você está ansiosa para ter um descanso, já pode ficar otimista, pois a Lua Nova do dia 6 lhe traz a oportunidade para relaxar que você tanto tem almejado. O que acha de aproveitar o ferido do dia sete de setembro para fazer uma viagem de pequena distância? Ainda dá tempo de planejar! Só não se esqueça de ser cautelosa, seguindo as regras sanitárias ainda vigentes. Uma casa de campo em uma região montanhosa ou um espaço convidativo na praia parecem ser ótimas opções. Mas não estranhe se a viagem não surgir de um planejamento, mas sim de um convite de última hora. De qualquer forma, aproveite!

Leão

A Lua Nova do dia 6 será uma boa influência para as suas finanças, leonina! Se você estava buscando pelo momento certo de pedir um aumento ou de fazer um alto investimento, este será o momento mais propício. Em conjunto com Urano, esta Lua promete garantir a você um fluxo inesperado de dinheiro. Uma coisa é certa: depois de alguns meses perturbadores financeiramente você terá controle sobre suas dívidas — e não ao contrário! Mas, de certa forma, seus gastos tem sido os seus aliados. Eles são só mais um sinal de que você tem investido no seu próprio crescimento.

Virgem

Você será a mais contemplada de todos os signos do zodíaco nesta Lua Nova, virginiana! Com chegada agendada para o dia 6, esta Lua está em seu signo solar, o que significa que você pode usá-la ao seu favor em qualquer área de sua vida, como um verdadeiro gênio para os seus desejos e objetivos. Sob influência de Urano, este é um período em que você poderá ter doces surpresas. Aproveite este presente que o Universo está entregando em suas mãos.

Libra

O seu setor de descanso e rejuvenescimento parece estar em foco no início deste mês de setembro e, pontualmente, será a área que a Lua Nova do dia 6 irá influenciar. Os dias seguintes a esta Lua serão perfeitos para você tirar um momento para si mesma. Cuide de sua saúde, de sua aparência e se tiver tempo e oportunidade, busque fazer um programa de lazer. Seja uma viagem ou um passeio em família ou em sua própria companhia, estes dias rejuvenescedores podem ser ótimos para o seu bem-estar.

Escorpião

Você é uma trabalhadora nata, escorpiana, mas até mesmo pessoas altamente dedicadas à carreira como você têm direito a um período sabático. A Lua Nova do dia 6 dará início a um aspecto pessoal, que é uma tendência para o seu signo este mês. Prepare-se para viver um romance fascinante, viver novas experiências com o seu amor e ter bons momentos com seus amigos. Cogite participar de eventos, sejam eles festivos ou beneficentes, só não se esqueça de obedecer as regras sanitárias da pandemia ainda existentes. Liberte sua mente das preocupações.

Sagitário

Profissionalmente, a Lua Nova deste mês de setembro será a mais extraordinária de todo o ano. Datada para o dia 6, esta Lua receberá raios eletrizantes de Urano, que se encarregará de criar oportunidades únicas e otimistas nos próximos dias. Fique atenta ao seu celular, pois notícias surpreendentes devem chegar. Marte, o planeta das ações, também será uma peça essencial neste período, fazendo com que pessoas de prestígio notem o seu trabalho. Prepare-se, pois as chances de subir um degrau e crescer profissionalmente serão grandes.

Capricórnio

A Lua Nova do dia 6 trabalhará em conjunto com o planeta Marte para que tudo seja esplêndido para você no início deste mês, capricorniana. Iluminando a sua nona casa, que te influencia a pensar com ousadia para crescer, seja criando relações com o exterior ou criando cenários de crescimento pessoal, essa Lua intensificará de forma ainda mais ousada os seus pensamentos. Não se espante se você contemplar um crescimento ligeiro e repentino, você é merecedora e o Universo sabe de tudo isso.

Aquário

Você notará que durante este mês seus pensamentos estarão voltados especialmente para as suas finanças, mas fique tranquila, pois a Lua Nova do dia 6 lhe trará boas notícias, colocando um ponto final nas suas discussões sobre dinheiro. Se para dar conta de seus déficits financeiros você precisar de dinheiro emprestado de uma financeira ou pessoa próxima, esta Lua te dará todas as permissões necessárias. Além disso, Urano está amigável ao Sol e a Lua, permitindo que você obtenha o dinheiro de que precisa. Se este período será agradável para todos os signos, para você será encantador.

Peixes

A Lua Nova do dia 6 será gloriosa para você, pisciana. Iluminando a sua sétima casa de casamento e parceria, esta será um Lua ótima para quem já está dentro de um relacionamento e quer dar mais um passo importante ou fazer com as coisas sejam ainda mais melhores. Com a presença bem humorada de Urano, boas notícias serão comuns neste período. Além da vida amorosa, esta Lua será especial para quem deseja progredir nos negócios. Independente de qual seja a área que você será favorecida, este período será animador para você.