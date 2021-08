Horóscopo semanal de 1 a 7 de agosto: razão e emoção se confrontam

A semana começa com a Lua na fase Minguante nos signos de Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Semana de aspectos tensos no céu nos pedem para estarmos alertas aos seguintes pontos:

Dinheiro: você sabe a diferença entre gastar ou investir? Investir (diferente de gastar) é colocar seu dinheiro em algo que traz retorno. Por exemplo: livros, cursos, Mapa Astral… Seja criteriosa nesta semana: invista em você. : você sabe a diferença entre gastar ou investir? Investir (diferente de gastar) é colocar seu dinheiro em algo que traz retorno. Por exemplo: livros, cursos, Mapa Astral… Seja criteriosa nesta semana: invista em você. Razão versus Emoção: escolher um em relação ao outro é uma roubada. O importante é entender que você é ambos. Quando mente e sentimentos se aliam, você se torna imbatível. Dificilmente alguém te passará para trás. Família: ela pode pedir sua atenção (cuide deles). Fatos do passado podem retornar através de pessoas, lembranças e situações. Tudo o que volta tem um propósito inacabado. Hora de colocar um ponto final nisso. Comunicação: suas palavras expressam o que você realmente quer dizer ou você está colocando os demais a sua frente? A pior mentira é aquela contada para nós mesmos. Seja honesta primeiramente consigo, para depois ser com os demais. Lembre-se: a verdade pode doer, mas ela liberta. Empoderamento: hora de reivindicar o que é seu. Parar de aceitar migalhas, se impor e dar limites. Blinde sua autoestima e autoconfiança para evitar que as pessoas transformem você no saco de pancadas dos problemas delas. Você merece o melhor e ele está à sua espera. Vá atrás dele.

Veja a seguir as previsões pra cada signo essa semana

Áries

Você pode se sentir confuso nesta semana, mais cansada que o normal. Permita-se descansar, recuperar suas baterias para voltar com tudo. Muita atenção à maneira de se expressar com pessoas mais próximas a você. Elas podem estar mais sensíveis às suas palavras. Cuidado redobrado. Ótima semana para fazer networking, se aprimorar, expandir suas ideias. Aproveite!

Touro

Muito alerta, pois você pode se perceber mais apegada e avessa ao novo que o normal. Esteja atenta às suas próprias reações, pois essa postura pode fazer você perder oportunidades de ouro e bem rentáveis. A semana pede flexibilidade na sua maneira de pensar e agir. Pergunte-se: quais hábitos cultivo que não estão me ajudando a ser tudo o que nasci para ser? Mude-os.

Gêmeos

A semana pede mais pés no chão. Que você se concentre em terminar aquilo que começou. Faça uma lista de coisas em aberto, pontue o que é mais importante e mande ver. A satisfação que você sentirá por concluir as tarefas da sua listagem será indescritível. Pense nisso antes de querer desistir. O melhor é que ao fazer isso, você tende a chamar atenção.

Câncer

Sua família, seu lar e suas emoções estarão em pauta nesta semana. Você pode perceber um oscilar no seu comportamento e isso afetar a harmonia nos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Todo cuidado é pouco. Esteja vigilante. Bom momento para conversar com amigos, compartilhar conhecimentos, aprender coisas novas. Topa?

Leão

Fatos passados que marcaram sua vida podem ter tido um impacto maior sobre ela do que você imaginava. Eles podem retornar para mostrar que algo está em aberto e precisa ser revisto. Busque ajuda para ressignificar e se libertar. Ótima semana para ir atrás de metas pessoais, firmar parcerias, ampliar horizontes e estar junto da família.

Virgem

Você pode se perceber mais observadora que o normal. Cuidado para suas percepções não virarem cobranças, críticas ou até mesmo julgamento, pois isso pode trazer problemas e discussões desnecessárias. Abra-se, se permita estar junto a pessoas, conversar como amigos, rever a família… Esteja alerta a oportunidades que chegarão até você. Arrisque algo novo.

Libra

Um ímpeto forte de cuidar de alguém pode surgir e fazer você saltar na frente do envolvido que pode nem ter percebido que precisa de auxílio. Resultado: mal-entendidos, mágoas, discussões… Ao querer ajudar alguém, antes se pergunte: a pessoa me pediu? Se a resposta for não, contenha-se. Respeite o nível de maturidade dela. Essa postura tende a tornar tudo mais leve.

Escorpião

A semana pode estimular você a se comunicar mais e isso revelará verdades inimagináveis. Respire fundo, analise os dois lados da situação para então se posicionar. Não faça nada se estiver com as emoções à flor da pele, pois a chance de estar “cego pelas emoções” é grande. Cuidado com parentes tóxicos. Se afastar temporariamente às vezes é a melhor escolha.

Sagitário

Sua sede de aprender algo novo estará forte. Olhe para sua vida e perceba quais áreas não estão tão bem quanto poderiam e busque recursos para isso acontecer. Ajuda terapêutica, cursos, mentoria, Mapa Astral, grupos de debate. O mundo lhe chama, porém, não esqueça da base, a sua família. Os parentes podem sentir a sua falta. Se puder, visite-os ou ligue para eles.

Capricórnio

A semana pede flexibilidade, resgate das suas origens, no que você acreditava que foi a grande motivação para você escolher essa profissão e, até mesmo, esse estilo de vida. É hora de perceber se essa paixão inicial ainda existe ou se algo mudou. Se mudou, é preciso repensar os próximos passos e, com coragem, mudar o rumo da sua vida. Peça ajuda.

Aquário

Atenção, pode se sentir mais distraída e esquecida que o normal. Se policie: traga sua mente para o presente, procure fazer uma coisa por vez e, se não estiver claro, evite tomar decisões. Pequenas atitudes como essas ajudarão a evitar desde incômodos até problemas mais graves. Assuma compromissos e se surpreenda com as oportunidades que virão daí.

Peixes

Se estiver cansada, descanse. Cuide-se, tanto quanto cuida dos demais! Fique atenta a sua sensibilidade, ela estará bem apurada. Se não prestar atenção, pode fazer você absorver energias e problemas que não são seus. A energia dos astros lembram que você é tão merecedora quanto qualquer outro para ser feliz. Pare de aceitar migalhas. Lute por si mesma. Dê limites.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br