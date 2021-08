Susan Miller faz previsões para cada signo na Lua Azul deste domingo (22)

Já podemos respirar, pois, após um início de mês complicado, a Lua cheia de agosto chega com boas novas a todos os signos do zodíaco. No entanto, esta não é a única boa notícia.

No domingo (22), quando a Lua assumir a sua nova fase, também acontecerá um raro fenômeno conhecido como Lua Azul. Parece coisa dos Smurfs, não?

Apesar de ser chamada desta forma, a Lua não ficará de fato azul (o que é uma pena!). O termo é apenas uma expressão para se referir à segunda Lua cheia do mês ou à terceira Lua cheia de uma mesma estação do ano. Spoiler: o fenômeno, desta vez, se enquadra no segundo caso.

Além das explicações astronômicas, a expressão também é uma tradução da popular expressão estadunidense “once in a blue moon” (“uma vez a cada lua azul”). Nós, brasileiros, costumamos falar “uma vez na vida, outra na morte” ou “de vez em nunca”, visto que o fenômeno só acontece, em média, a cada dois anos.

Finalizando toda a parte técnica e explicativa, vamos ao que interessa! Confira as previsões de Susan Miller para todos os signos:

Áries

A Lua cheia do dia 22 será o pontapé inicial de uma semana gloriosa. Prepare-se para participar de um evento luxuoso organizado por alguém próximo a você. Se isso exigir que você saia da cidade por uns dias, considere, pois poderá ser ótimo para o seu bem-estar, mas lembre-se de todos os cuidados por conta da pandemia. Você também poderá se sentir atarefada nos próximos dias, mas financeiramente isso será ótimo, pois o dinheiro chegará a tempo em suas mãos para suprir o que é urgente.

Touro

Considerada uma das melhores do ano, a Lua cheia do dia 22 será um momento magnífico para você, taurina. No amor, você será totalmente favorecida pelo fenômeno. Se estiver solteira, não se espante caso encontre alguém especial em um ambiente social pelos próximos dias. A dica é apenas uma: mergulhe de cabeça neste amor, pois Marte, Vênus, Plutão e Urano estão completamente do lado desta paixão. Caso já esteja em um relacionamento, aproveite a atmosfera favorável e apimente um pouco as coisas. Na carreira, prepare-se para muitos avanços e evoluções.

Gêmeos

Solução à vista, geminiana! Você tem lidado com com muitas questões familiares nos últimos tempos, mas com a Lua cheia do dia 22 você irá se deparar com resoluções rápidas para aquilo que mais precisa. Além disso, se você estiver enfrentando problemas em outras áreas, ficará contente em ver as coisas fluírem daqui pra frente. No trabalho, os dias que sucederão a esta Lua podem ser os mais produtivos dos últimos tempos. Em todos os sentidos, boas notícias estão a caminho!

Câncer

Os primeiros dias de agosto não foram fáceis e você tem se sentido estressada por causa disso, mas a Lua cheia do dia 22 promete aliviar as tensões, principalmente relacionadas ao dinheiro. Notícias agradáveis que provocarão a sua felicidade acompanham esta Lua e um amigo ou pessoa próxima a você é quem pode ser o percursor das boas novas. Se estiver pensando em fazer uma pequena viagem para descansar, o momento perfeito. Só você sabe o quanto merece este descanso! Porém, lembre-se de tomar todos os cuidados com a pandemia, que ainda não acabou.

Leão

As coisas ficarão iluminadas nesta Lua cheia do dia 22, leonina. Depois de um período de embates e complicações, isso era sem dúvidas o que você estava precisando. Grande parte da tensão do mês será apagada com este fenômeno e até mesmo aquela pessoa com quem você teve diversos conflitos recentemente será a sua melhor companheira nos próximos dias. Seja no trabalho, em casa ou em qualquer outra área de sua vida, as coisas caminharão bem.

Virgem

Espero que você esteja preparada para a Lua cheia do dia 22, pois ela promete ser extremamente harmoniosa. Assim como os outros signos, você passou por um grande período de estresse no início do mês, mas a sua sorte parece estar mudando. Nos negócios, você finalmente concluirá aquele projeto que esta pendente e, financeiramente, isso pode ser muito lucrativo para você.

Libra

A Lua cheia do dia 22 será incrível para você, libriana. Por causa da influência de Vênus, será natural se sentir irresistível ao longo dos próximos dias. Aproveite esta energia para renovar o seu guarda roupa e investir na sua beleza. Se você já estiver grávida e estiver perto de conhecer o seu bebê, não se espante se o nascimento acontecer por estes dias. Caso tenha a possibilidade de tirar férias ou uma folga, o momento é perfeito para passar alguns dias isolada em um lugar diferente.

Escorpião

Se você estava se sentindo dividida entre sua família e o trabalho, os astros têm boas notícias para você, escorpiana. A Lua cheia do dia 22 parece que veio para resolver seus conflitos em família. Você naturalmente se sentirá mais conectada aos seus familiares. Depois de tantos desafios enfrentados no começo do mês, vai dar para respirar mais aliviada. As coisas devem sair melhor do que a encomenda com soluções financeiras e sentimentais.

Sagitário

A Lua cheia do dia 22 será repleta de boas energias e experiências felizes, sagitariana. Os astros ainda são ousados em dizer que esta pode ser a sua melhor Lua em todo o ano! O momento parece ser perfeito para uma pequena viagem para se divertir, relaxar ou curtir uma experiência romântica. O que acha de alugar uma casa ou um quarto em uma pousada no campo ou no litoral? Pode ser revigorante. No trabalho, prepare-se para ter seus esforços reconhecido, afinal, você merece.

Capricórnio

Seus problemas financeiros parecem ter se multiplicado no início deste mês, mas a Lua cheia do dia 22 fará milagres nesta área de sua vida. Você verá o dinheiro entrar em sua conta bancária, seja como recompensa dos seus esforços ou por meio de uma fonte totalmente inesperada. Se você está ansiosa por um período de descanso, esta Lua dá o pontapé inicial a um momento perfeito para fugir da pressão do dia a dia, tendência que deve prevalecer até 14 de setembro. Se programe e tire um tempo para si mesma.

Aquário

Você vem enfrentando algumas questões complexas, principalmente no âmbito familiar, mas esta gloriosa Lua cheia do dia 22 veio para trazer as respostas que você precisava. Pode ser que você receba a ajuda de algum amigo ou de pessoas próximas para resolver suas questões, mas uma coisa é certa, esta Lua está lhe transmitirá a confiança que você necessita. Nos negócios, as coisas também serão favorecidas por este fenômeno e uma boa notícia financeira pode chegar até você.

Peixes

Esta será uma Lua cheia especial para você, pisciana. Ela virá para quebrar a percepção de que os acontecimentos deste ano não estão vindo regados de emoção e alegria. Prepare as suas malas, pois, se você estava em busca de um momento de descanso, a Lua favorece esse movimento. Boas experiências surgirão deste momento de paz. Os astros ainda alertam: as boas vibrações são apenas uma amostra do ano glorioso que 2022 será para você. Aproveite!