Lua cheia em Áries: Susan Miller dá previsão positiva para todos os signos

Há dois dias com Mercúrio em movimento direto, ou seja, sem os entraves dele retrógrado, a astrologia nos reserva mais um conforto com a Lua cheia desta quarta-feira (20) no intenso signo de Áries.

O fenômeno ainda é favorecido por Júpiter, o planeta da sorte, em uma posição privilegiada no céu. O resultado é uma maré de bons acontecimentos e proteção para todos os signos.

Ariana, prepare-se para viver grandes momentos a partir desta quarta-feira (20). A Lua cheia no seu signo solar combinada com uma posição estratégica de Júpiter, planeta com ligação direta à sorte, trará bênçãos e felicidades para a sua vida.

Fique atenta aos sinais das boas novas, que podem chegar por meio de um amigo.

Depois da metade de um mês pra lá de agitado, a Lua cheia desta quarta-feira (20) fará você diminuir o ritmo e dar a si mesma uma dose extra de cuidado e amor. Vale curtir aquela preguiça sem culpa, dormir até mais tarde e comer algo gostoso.

O fenômeno também impactará diretamente à sua décima segunda casa, onde moram os segredos e os cuidados com a sua mente. Por isso, uma informação oculta pode ser revelada, uma oportunidade profissional pode pintar e dilemas emocionais tendem a ser solucionados. Aproveite a onda boa!

A Lua cheia em Áries vai agitar sua vida social, geminiana! Claro, a pandemia ainda não acabou, por isso os cuidados não podem ser deixados de lado, mas o clima é favorável para reunir amigos ao ar livre, por exemplo. Aproveite para se envolver em atividades coletivas, como um trabalho voluntário.

O importante é estar aberta às oportunidades para, assim, aumentar sua rede de contatos e relacionamentos.

Canceriana, sua vida profissional será iluminada pela Lua cheia desta quarta-feira (20). Alguns imprevistos em casa podem aparecer, mas o fenômeno também será responsável por uma proteção extra na hora de arrumar o que for necessário. Não se preocupe, pois tudo dará certo.

Se você anda sonhando com uma viagem, a Lua cheia desta quarta-feira (20) traz um empurrãozinho para o plano de fazer as malas sair do papel. O amor também será beneficiado, já que sua parceria de vida não poupará esforços para te apoiar.

No trabalho, a relação com a equipe fluirá bem. Você terá a chance de criar um projeto de valor duradouro. Sendo assim, concentre-se nas suas metas para usufruir do reconhecimento de todo esforço.

A Lua cheia deve interferir na sua relação com o dinheiro de outras pessoas. Por isso é possível que você solicite ajuda financeira para alguém próximo. A sua ética e empenho profissional vão garantir o acerto de contas sem problemas.

Além disso, o momento é propício para revisar seu planejamento com seu consultor financeiro. Afinal, ganhar mais dinheiro com os investimentos é sempre bom, não é mesmo? Fique atenta.

A Lua cheia desta quarta-feira (20) acontece no seu oposto complementar, o signo de Áries. O que isso significa? Neste momento, você poderá tomar uma decisão importante no relacionamento, principalmente para oficializar uma união.

No trabalho, os ventos são positivos também. Aproveite a Lua para criar novas parcerias e, com isso, prosperar profissionalmente.

Escorpiana, a Lua cheia desta quarta-feira (20) reforça a importância do cuidado com a sua saúde. Aproveite para fazer um checkup geral. Júpiter e esta Lua ainda prometem realizações importantes, incluindo retorno financeiro, na sua vida até o dia 25.

Se você trabalhar para outras pessoas, o resultado será impressionante, rendendo até uma possível. Esteja atenta aos detalhes!

Amor e romance vão encher seu coração na Lua cheia em Áries, desta quarta-feira (20). Os impactos, que devem durar até o dia 25 de outubro, vão iluminar principalmente sua quinta casa, a do amor verdadeiro. Se você estiver solteira, um relacionamento verdadeiro pode florescer. Além disso, há grandes chances de engravidar ou parir.

A expansão também ditará seus caminhos com este fenômeno. Aproveite para anotar ideias, sonhos e buscar novos ares por meio de uma viagem. O clima é perfeito para o descanso e diversão.

Este será um mês agitado e importante para você, capricorniana, pois a Lua cheia em Áries desta quarta-feira (20) irá imediatamente voltar sua atenção para a família. Graças ao planeta Júpiter, a proteção e a sorte vão te acompanhar.

Se você precisar mudar, comprar, alugar ou vender um imóvel, provavelmente tomará uma decisão dentro de cinco dias a partir desta data.

Cansada da rotina? A Lua cheia em Áries, desta quarta-feira (20), pode ser o momento ideal para fazer as malas e curtir um lugar especial.

Entretanto, fique atenta às responsabilidades, já que você poderá ser chamada para assinar papéis nos próximos cinco dias. Analise se as condições são favoráveis e seguras. Se preferir, espere o dia 31 de outubro, quando Mercúrio entra em contato com Júpiter, criando um dia perfeito para firmar compromissos.

Atenção, piscianas! Nesta Lua cheia em Áries (20), você poderá receber uma boa quantia em dinheiro. Isso pode representar um aumento de salário ou um crescimento nos lucros do seu negócio.

Prepare-se para estar no alvo de prestígio com a sua visão, liderança e criatividade mais aguçadas do que nunca.

