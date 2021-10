Horóscopo semanal de 17/10 a 23/10: muita responsabilidade e cuidado

Atualizado em 17 out 2021, 12h27 - Publicado em 17 out 2021, 12h00

Finalmente, o céu começa a dar aquela aliviada energética! Semana de fim do terceiro e último ciclo de Mercúrio Retrógrado traz de volta a fluência na comunicação e em tudo que facilita o nosso dia a dia. A rotina ganha novas facilidades e podemos ver tudo andando a passos largos (já não era sem tempo!).

Júpiter, o planeta dos presentes e das possibilidades, também vai se normalizando, deixando a retrogradação no signo de Aquário. Podemos sentir melhor os sinais que o universo manda, além de vivenciar experiências que nos elevam de maneira mais completa.

Essa semana ainda temos a chegada do Sol no signo de Escorpião, oferecendo a todos nós encontros intensos, sobretudo com nosso campo emocional. Tudo que estivermos escondendo para não sentir, será colocado na luz para que possamos olhar para isso com muita responsabilidade e cuidado.

Confira as previsões a seguir para cada signo:

Áries

Correria e disposição marcam sua semana! Parece que o mundo precisa de uma decisão sua, um conselho, um apontamento… isso é ótimo, mas muito cuidado para não chegar além do que pode no momento. Contudo, atente-se: A lua em seu signo durante boa parte da semana traz a você ímpetos e pequenas explosões de energia. Tire momentos para promover seu autocuidado, você vai precisar.

Touro

O final da semana vai te exigir um pouco além da conta, inclusive da sua paciência com setores ou desenvolvimentos que podem ser alterados ou não sair como se espera. Cuidado para não gastar sua energia em coisas pequenas, conte um pouco com a graça de ser surpreendida.

Gêmeos

Romances ganham movimentos prósperos, com um toque de brilho a mais nesse poder pessoal! Contudo, é bacana aproveitar esse momento para olhar algumas questões emocionais que não estão alinhadas com sua energia de agora. O Sol fará um excelente trabalho para você achar esse ponto de equilíbrio interno.

Câncer

Se estiver precisando de uma ajuda extra do universo para promover mudanças em sua carreira, aproveite as energias da Lua em Áries para isso! A semana pede movimentos mais diretos e corajosos se quiser alterar o curso das suas últimas escolhas. Oportunidades, projetos, ideias… se não chegarem até você, está na hora de ir buscar.

Leão

Propósito profissional ganham novos ares com certos movimentos ganhando forma nos próximos dias. É hora de seguir com a sua intuição nas escolhas e decisões. Alguma proposta de passado pode retornar de forma melhorada de fazendo analisar. Não descarte nenhuma possibilidade, tudo está disponível.

Virgem

Mercúrio dá uma trégua e as questões da sua rotina ganham novos ares, mais fáceis. Na sua carreira e trabalho diário, novas possibilidades chegam para sua avaliação: lembre-se sempre do seu propósito para fazer novas escolhas. Não se cobre tanto nesse momento, é hora de agir com mais direcionamento, sem justificativas.

Libra

Uma notícia de passado ou referente a sua família pode trazer incômodos, mas mantenha seu modo pacificador para resolver, mesmo que esteja sob pressão. O momento pede calma e maturidade para dar andamento nas soluções, mesmo que seja encerrar algum ciclo para que outro de maior aprendizado possa chegar.

Escorpião

Prepare-se para um período de muita energia e autocuidado. O sol chega em seu signo trazendo uma vontade de se reinventar. Procure internalizar esses sentimentos, converse com você para saber como você pode realizar esses feitos em sua vida. É um momento de resgatar a luz interior e também de resolver pendências do passado. Não tenha medo de encarar.

Sagitário

Bons momentos para estudos e aperfeiçoamentos, sobretudo se quiser ampliar seus conhecimentos em áreas não tão conhecidas. Oportunidades de expansão são voltadas a você e é um ótimo momento para planejar novos caminhos. Caso esteja esperando alguma resposta no campo da justiça, pode chegar a qualquer momento uma notícia positiva.

Capricórnio

Carreira em atenção essa semana com a chegada de alguma mudança ou alteração que pode mexer com as estruturas. Procure entender onde isso te afeta e quais são as soluções para resolver. Por outro lado, a semana traz oportunidades de expandir melhor seu networking. Coloque a energia em ação.

Aquário

Júpiter saindo do modo retrógrado essa semana faz com que você volte a confiar mais! Nos últimos meses, a fé ficou abalada, mas é momento de voltar ao seu centro e contar com o universo te ajudando um pouco mais. Sua comunicação e a maneira como é vista melhoram muito, aproveite as ótimas fluências para tentar um trabalho novo ou expandir os outros setores.

Peixes

A semana começa influenciada pela Lua Crescente em seu signo e traz dias de bastante reflexão. Promova bons momentos para entrar nesse clima durante toda a semana. Uma notícia referente ao seu setor financeiro pode chegar de maneira inesperada te pedindo soluções rápidas. Conte com a sua intuição para te ajudar.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)